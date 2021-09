Opruimactie Clean Beach Cup bij The Shore: ‘Stranden moeten écht goed schoon blijven’

Burgemeester Van Zanen pleit voor compensatie gemiste ‘laatste rondes’ horecaondernemers

Burgemeester Jan van Zanen zegt de teleurstelling van horecaondernemers te begrijpen, nu de coronabeperkingen in hun ogen onvoldoende worden versoepeld. ‘Als horeca-inrichtingen om 24.00 uur moeten sluiten, dan betekent dat dat zij de omzet van de laatste paar rondes verliezen. Die moet gecompenseerd worden en daar heb ik voor gepleit in het Veiligheidsberaad’, laat Van Zanen weten.

Vanaf 25 september moeten gaat het coronatoegangsbewijs gelden in horeca, theater en bioscoop. Bezoekers van 13 jaar en ouder moeten daarmee aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, negatief zijn getest of onlangs zijn genezen. Maar voor wat, hoort wat, vindt Van Zanen: 'Wat mij betreft moet de invoering van een coronatoegangsbewijs gepaard gaan met meer vrijheid. Daarom ben ik van mening dat als je de QR-code gaat hanteren, dat ook zou moeten leiden tot verdere versoepelingen voor bijvoorbeeld de nachthoreca.'

De burgemeester prijst de horecaondernemers: 'De horeca heeft de afgelopen periode zware klappen te verduren gehad. Ze zijn een tijdlang gesloten geweest en als ze open waren, konden ze maar een deel van hun capaciteit benutten, omdat mensen 1,5 meter afstand moesten houden. We hebben veel van de horeca gevraagd: spatschermen, steeds wisselende regels en zelf in de gaten houden of mensen wel de benodigde afstand konden houden. Dat heeft de horeca grotendeels goed gedaan.'