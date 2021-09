Buurthuis De Mussen woedend: ‘Wethouder moet stoppen met leugens en halve waarheden’

Directeur Nicoline Grötzebauch is woedend dat wethouder Martijn Balster (PvdA) geen extra geld beschikbaar wil stellen voor buurthuis De Mussen in de Schilderswijk. Dat schrijft mediapartner Omroep West. De vraag om 300.000 euro extra subsidie lijkt aan dovemansoren gericht. ‘De wethouder praat niet meer met ons. Niemand in het stadhuis neemt de telefoon nog op. Het is te kinderachtig voor woorden.’

Het buurthuis verkeert al jaren in financiële problemen. Het in 1926 opgerichte buurthuis komt structureel zo’n 300.000 euro tekort. Volgens directeur Grötzebauch komt dit omdat de subsidie vanuit de gemeente sinds 2005 niet meer is verhoogd. Dat terwijl de lonen en andere kosten wel zijn gestegen. ‘Geen enkele partij kan met slechts 700.000 euro het werk doen wat wij doen. Dat bestaat niet.’

De Mussen is niet alleen een buurthuis, maar ook een welzijnsorganisatie. In totaal werken er 55 mensen bij de organisatie waar wekelijks meer dan tweeduizend mensen over de vloer komen. De totale omzet bedraagt 3,7 miljoen euro. Dit geld komt voor een deel uit andere subsidies. ‘We halen jaarlijks nog anderhalf miljoen euro aan projectsubsidies binnen, waaronder 850.000 euro uit Europa’, vertelt Grötzebauch in het radioprogramma West Wordt Wakker.

‘Externe subsidies om welzijnswerk in de lucht te houden’

Deze extra subsidies zijn voor het stadsbestuur een reden om niet meer geld aan De Mussen te willen geven. Volgens wethouder Balster wordt het geld van de gemeente gebruikt om mensen in dienst te nemen die andere subsidies binnenhalen, in plaats van hun tijd in het buurthuis te stoppen. ‘Het is juist andersom’, verzucht Grötzebauch. ‘Met deze externe subsidies houden we het welzijnswerk juist in de lucht. Het is onze strategie om overal geld vandaan te halen om de boel overeind gehouden. Dat is altijd gewaardeerd. Ook door Balster toen hij nog in de oppositie zat.’

De Mussen is het oudste nog zelfstandige buurthuis van Nederland. Het werd in 1926 opgericht door meester Jaap de Bruin om het beste uit de kinderen van de Schilderswijk naar boven te halen. Inmiddels richt het zich niet meer op kinderen alleen, maar op hele gezinnen en vooral ook vrouwen. ‘Als een vrouw zich ontwikkelt, ontwikkelt de hele wijk zich’, zegt de directeur. Wekelijks maken 2000 wijkbewoners gebruik van het buurthuis.

De gemeente Den Haag heeft De Mussen wel een noodsubsidie van 350.000 euro gegeven om een faillissement te voorkomen, maar wil niet structureel meer geld aan het buurthuis geven. Volgens Balster heeft de organisatie een te duur management en moet De Mussen eerst in de eigen kosten snijden. Grötzebauch is woest over deze uitspraken. ‘Het is een leugen dat we te veel managers hebben. We hebben drie managers en die werken keihard. Dit slaat nergens op en is precies de bestuurscultuur waar iedereen genoeg van heeft met het verspreiden van halve waarheden.’

Het is te bizar voor woorden

Volgens Grötzebauch is er een andere oplossing voor het tekort van De Mussen. ‘Wij zijn niet alleen een buurthuis, maar een brede welzijnsorganisatie. Maar toch zijn er veel welzijnssubsidies die maar naar één partij gaan en waar wij geen aanspraak op kunnen maken. Laat de wethouder die maar eens openstellen voor andere partijen. Dat is iets waar we al jaren om vragen.’

De directeur van De Mussen vertelt dat er echter geen reactie komt op de voorstellen vanuit de organisatie. Zo heeft Grötzebauch ook nog niet van Balster gehoord dat de extra subsidie er niet komt. ‘We hebben het vernomen uit de brief aan de raad’, vertelt ze verbijsterd. ‘Maar Balster praat niet meer met ons. Hij neemt de telefoon niet eens meer op. Het is te bizar voor woorden dat hij niet meer met ons wil praten. We zijn al 95 jaar een belangrijke partner in de Schilderswijk en nu wordt er alleen nog maar via de pers met ons gepraat. Het is te kinderachtig voor woorden.’

‘Schuift ons de schuld in de schoenen’

En dat op een moment dat de situatie voor De Mussen heel nijpend is. Als het geld er niet snel komt dan dreigt het buurthuis de deuren te moeten sluiten. ‘We hebben het gevoel dat we in een nachtmerrie zijn beland’, vertelt Grötzebauch. ‘Geen enkele partij kan voor zeven ton het programma aanbieden wat wij doen in ons pand. Balster moet daarom met ons praten over onze berekeningen en onze oplossingen in plaats van idiote beelden over ons de wereld in te helpen. Het enige waar hij mee bezig is, is ons de schuld in de schoenen te schuiven.’Toch houdt de directeur hoop voor het buurthuis. ‘Ik hoop dat de fracties van partijen als de PvdA en GroenLinks tegen Balster zeggen: ga praten met De Mussen en ga kijken welke oplossingen er samen mogelijk zijn. Dat is de grootste hoop die ik heb.’

Wethouder Balster wil niet reageren op de harde woorden van Grötzebauch en verwijst naar de reactie die hij dinsdag al gegeven heeft over de toekomst van De Mussen.