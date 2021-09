Moord aan Lindberghlaan was bij ‘illegaal bordeel’: ‘Mannen liepen af en aan’

Chris van Dam (CDA) en André Bosman (VVD) ontvangen PrinsjesPrijs 2021

Het Haagse oud-Kamerlid Chris van Dam (CDA) heeft, samen met oud-Kamerlid André Bosman (VVD), de PrinsjesPrijs 2021 mogen ontvangen. Ze krijgen de prijs omdat zij als voorzitters van parlementaire onderzoekscommissies hebben bewezen hoe belangrijk ervaren en inhoudelijk sterke volksvertegenwoordigers zijn voor het functioneren van het parlement

De jury (bestaande uit Jetta Klijnsma, politiek journalist Kees Boonman en politiek historica en universitair docent bij de opleiding Geschiedenis van de Radboud Universiteit Carla Hoetink) heeft er dit jaar voor gekozen om de schijnwerper te zetten op de taak van volksvertegenwoordigers om, namens de burgers, zowel het kabinet als de gehele overheid te controleren en benadrukt hiermee het belang van tegenmacht. Volgens het juryrapport 'vereist de uitvoering van deze essentiële controlerende functie een grote mate van kennis, vaardigheid, doorzettingsvermogen en ervaring'.

De juryleden roemen het werk van twee recente parlementaire commissies, die werden voorgezeten door André Bosman (Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties) en Chris van Dam (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag). 'Na verdiepend onderzoek zijn zij erin geslaagd om de overheid goed onderbouwd ter verantwoording te roepen op haar beleid en de resultaten daarvan.'

Volgens de jury verdienen de leden van deze commissies allen hulde voor hun werk en voor het feit dat zij over hun politieke schaduw zijn heengestapt om alle betrokkenen ter verantwoording te roepen. 'Het falen van de overheid en haar uitvoeringsorganisaties waardoor burgers compleet in de knel kwamen hebben deze commissies in de rapporten Klem tussen balie en beleid en Ongekend onrecht op overtuigende wijze aan de kaak gesteld.'

De PrinsjesPrijs wordt sinds 2013 jaarlijks tijdens het Prinsjesfestival toegekend aan een politicus die van bijzondere betekenis is (geweest) voor het gezag van het parlement en voor de vitaliteit van de parlementaire democratie van Nederland. De uitreiking van de PrinsjesPrijs maakt deel uit van het jaarlijkse Prinsjesfestival, dat plaatsvindt in Den Haag, in de aanloop naar en op Prinsjesdag.