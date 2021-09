Leerlingen Shri Vishnu School zamelen schoolspullen in voor kinderen in Suriname

Cuypersgenootschap tegen sloop ministerie SoZa: ‘Waardevol bouwwerk dreigt te verdwijnen’

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, wil dat het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid behouden blijft. ‘Met de sloop dreigt een waardevol bouwwerk van de internationaal bekende architect Herman Hertzberger en een schoolvoorbeeld van het structuralisme – een belangrijke stroming in de moderne architectuur – te verdwijnen’, schrijft ze aan raadsleden.

Het voormalig ministeriegebouw aan de Anna van Hannoverstraat staat op de nominatie om gesloopt te worden. Nu is het de bedoeling dat het ministerie plaats maakt voor vier torens met daarin onder meer 1200 woningen.

'Wij verzoeken u om geen ondoordachte besluiten te nemen en de mogelijkheden van hergebruik van het gebouw – al dan niet in combinatie met een stuk nieuwbouw – nog eens goed in beeld te brengen', aldus het Cuypersgenootschap.

Ombouwen tot woningen

'Niet alleen dreigt een bijzonder voorbeeld van jonge bouwkunst uit Den Haag te verdwijnen, ook is het merkwaardig dat een gigantisch en goed gebouwd complex na nog geen dertig jaar tegen de vlakte gaat. Dit past niet bij het huidige (gemeentelijke) streven naar duurzaamheid. De sloop-nieuwbouw is bovendien onnodig omdat er goede mogelijkheden zijn om het gebouw om te bouwen tot woningen.'

Eerder liet ook de architect van het ministerie, Herman Hertzberger, weten helemaal niets te snappen van de plannen om het voormalige Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te slopen. Ook zou er een compleet uitgewerkt plan van de architect zijn voor het omvormen van het ministerie tot woningen.

'Sloop is onomkeerbaar'

Het Cuypersgenootschap hoopt dat sloop nog voorkomen kan worden. 'Sloop is onomkeerbaar. In het verleden – en dan met name in de decennia na de oorlog – heeft Den Haag vele belangrijke historische gebouwen en gebieden gesloopt. Vaak worden deze ingrepen nu sterk betreurd. Helaas dreigt de gemeente hier wederom een vergelijkbare fout te maken. Een vanwege zijn architectuur internationaal erkend complex dreigt te verdwijnen.'