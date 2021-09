Leerlingen Shri Vishnu School zamelen schoolspullen in voor kinderen in Suriname

Leerlingen en ouders van de Shri Vishnu School zamelen schooltassen en -spullen in voor kinderen in Suriname. Vanwege de slechte economische situatie daar leven veel mensen in armoede. ‘De allerarmsten moeten alles bij elkaar schrapen om hun kinderen naar school te laten gaan’, vertelt Rajesh Ramnewash van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland in Haags Bakkie. Ramnewash roept andere scholen op om ook spullen in te zamelen.

Van schoolmeubilair tot boeken en chromebooks, van alles gaat richting Suriname. 'Wat in goede staat is gaat daarheen', zegt Ramnewash. Vorig jaar werden er ook al 500 schooltassen ingezameld voor Suriname.

Hij hoopt dat het met de nieuwe Surinaamse president snel beter gaat met de economische situatie in het land. 'De inflatie is ontzettend hoog nu in Suriname. Dat merkt de gewone man echt, veel mensen leven in armoede.' Daarom wil de stichting graag wat doen voor kinderen daar. 'Maar de actie is een druppel op een gloeiende plaat, dat geef ik toe', zegt Ramnewash.

Rajesh Ramnewash

Naast het doneren van schoolspullen wil de Hindoeschool ook een scholenband aangaan met een school in Suriname. 'Want als corona ons iets heeft geleerd, is dat scholen digitaal heel makkelijk samen kunnen optrekken', vindt Ramnewash. Door een scholenband kunnen leerlingen projecten met elkaar doen en van elkaar leren, vertelt hij.

De first lady van Suriname nam dinsdagmiddag de eerste schoolspullen in ontvangst. 'Ze is een krachtige vrouw die zich inzet voor goede doelen. Voor de kinderen is het ook een enorme belevenis om zo'n first lady te ontmoeten.'

[facebook:https://www.facebook.com/ShriVishnuSchool/videos/645426063102538]