Moord aan Lindberghlaan was bij ‘illegaal bordeel’: ‘Mannen liepen af en aan’

In de woning bij de vermoedelijke steekpartij aan de Lindberghlaan in Den Haag zou een illegaal bordeel hebben gezeten. Flatbewoners vertellen dat er wel vaker overlast was door de Dominicaanse sekswerkers die de woning zouden hebben ondergehuurd. ‘De deur van het portiek ging ’s nachts aan een stuk door open en dicht. Mijn moeder slaapt er direct naast, die deed soms geen oog dicht.’ Een 45-jarige Haagse man kwam daarbij om het leven. Een 43-jarige man uit Capelle aan den IJssel is woensdagnacht aangehouden als verdachte.

De straat in de Haagse wijk Ypenburg is woensdag nog afgezet en tientallen politieagenten en rechercheurs lopen af en aan. De politie kreeg hier dinsdagavond een melding van een steekpartij. Bij aankomst troffen de agenten een overleden persoon aan op de galerij van de eerste verdieping. Het onderzoek duurt al de hele nacht en ochtend. De politie gaat uit van een misdrijf.

Buurtbewoners zien rechercheurs in witte pakken druk aan het werk zijn rondom de woning. Een buurvrouw vertelt dat het incident voor haar niet als een verrassing kwam. ‘Het was wel vaker hommeles in de woning. De bewoner is een Dominicaanse man’, zo vertelt ze aan mediapartner Omroep West . ‘Maar hij woonde er niet zelf. Hij verhuurde de woning onder aan sekswerkers.’

Dit zorgde voor de nodige overlast in de flat. ‘Mijn moeder woont naast de ingang van het portiek. Na middernacht was het altijd een af- en aanlopen van mannen. En steeds weer knalde de deur van het portiek open en dicht. Ze deed hierdoor geen oog dicht.’

De politie kreeg meerdere meldingen over twee vechtende personen op de galerij van de flat. Toen agenten op de galerij aankwamen, troffen zij daar een dode man aan. Of er is gestoken, zegt de politie niet, maar de politie gaat wel uit van een misdrijf. In de omgeving werd direct gezocht naar een verdachte, maar deze werd niet meer aangetroffen. Enkele uren later meldde de verdachte zich bij het politiebureau.

Volgens meerdere flatbewoners is het slachtoffer een Dominicaanse man. Of het ook de inmiddels in Zoetermeer wonende hoofdbewoner van de woning is, dat durven de bewoners dan weer niet te zeggen.

‘Ik hoorde gebonk en geschreeuw’

De bewoners in de flat geven aan al regelmatig over deze overlast bij de politie en de verhuurder te hebben geklaagd, maar dat er maar weinig gebeurde. De directe onderbuurvrouw van de woning waar de vermoedelijke steekpartij gebeurde, werd dinsdagavond opgeschrikt door het incident. ‘Ik hoorde ineens allemaal gebonk en geschreeuw’, is een van de weinige dingen die ze kwijt wil over de gebeurtenissen van dinsdag. ‘Dat hoorden we echter wel vaker uit die woning.’ Ook lagen er bloeddruppels bij de onderbuurvrouw in de tuin.

Agenten spreken woensdag met diverse buurtbewoners over wat zij hebben gezien. Zo ook met een stel dat tegenover de flat woont. Zij vertellen dat ze na het incident een auto weg hebben zien rijden. Met een bestuurder die ze eerder hebben gezien. ‘Die man was er twee dagen geleden ook al. Het leek toen wel of hij bezig was met een voorverkenning’, zo vertellen de man en vrouw. ‘Hij liep steeds heen en weer, hing verdacht rond. We hebben dit ook aan de politie verteld.’

School houdt zonwering naar beneden

Een verslaggever van Omroep West vertelt dat de school in Lindberghlaan voorlopig de zonwering naar beneden houdt, zodat leerlingen niet naar buiten kunnen kijken. Ook is een deel van het schoolplein afgezet met politielint.

