Nachtclubs balen van sluiting om middernacht: ‘Het heet niet voor niks een nachtclub’

De horeca is vanaf zaterdag 25 september alleen nog te bezoeken met een coronatoegangsbewijs. Ook de nachthoreca, waaronder discotheken en clubs, mogen weer bezoekers ontvangen, maar de sector zal niet helemaal open gaan: tussen 00.00 en 06.00 uur moeten ze gesloten blijven. ‘Het heet niet voor niks een nachtclub. Hier hebben de clubs niks aan’, zegt Vincent Marshall van Club Westwood in Haags Bakkie op Den Haag FM.

‘De club openen, daar rekende ik sowieso niet op’, vervolgt Marshall. ‘Tot twaalf uur open, wat heb je eraan?’ In de coronazomer van 2021 werd Westwood geopend als restaurant , daardoor kon zijn zaak op een andere manier open. ‘Ik ga bedenken hoe we er creatief mee omgaan: misschien met dinnershows of misschien wel feestjes in de vroege avond. Maar het moet echt tijdelijk zijn dit. De nacht moet snel weer open.’

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge maakten dinsdag bekend welke versoepelingen vanaf volgende week zaterdag zullen gelden . Er geldt voor de gehele horeca geen maximum aantal bezoekers meer, entertainment is weer toegestaan en ook mogen evenementen weer georganiseerd worden . De horeca moet wel om middernacht sluiten en een coronatoegangsbewijs is verplicht. Ondernemers moeten dat samen met een identiteitsbewijs controleren en gemeenten krijgen extra geld om daar weer toezicht op te houden.

Coronatoegangsbewijs

Die controle bij clubs is volgens Marshall nog wel te doen, maar zal voor andere ondernemers lastiger zijn. ‘Als je als club open mag en je hebt toch al een portier staan dan is het een extra handeling. Maar als je een zaak hebt waar iedereen doorgaan in en uit kan lopen, dan moet je ineens mensen inhuren die bij alle ingangen staan en controleren. Dat is niet werkbaar natuurlijk.’ Sowieso zal het voor de hele sector een behoorlijke controle zijn: op het coronatoegangsbewijs en de bijbehorende identiteitsbewijzen. ‘Dat is best wel een flinke handeling.’

Bij Club Gewoon zal straks, tegen de zin van de eigenaar in, ook een controle zijn op coronatoegangsbewijzen. ‘Wij zijn al de vorige keer, toen we twee weken open mochten, gaan scannen. Omdat het moest’, vertelt Gidon Bouwhuis. ‘Maar we hebben alleen maar groene QR-codes binnengelaten. Iedereen was safe. En alsnog is dat de hoofdreden geweest waarom de besmettingen zo hoog zijn geweest. Ik vind het te belachelijk voor woorden. Ook al gaan we het doen, dan heeft het nog niks te maken met besmettingen of ic-opnames. Het werkt gewoon niet. We moeten het doen, we gaan het doen, maar het is een grote poppenkast.’

Sluiting om middernacht

Bij Marshall is er weinig begrip voor dat de deuren van de nachtclubs vroegtijdig dicht moeten. ‘Ik denk dat ze de dance-scene gewoon niet begrijpen. Alleen al het feit dat is gevraagd om dansfeesten even te parkeren. Een rockconcert gaat er net zo heftig aan toe. Ze hebben totaal geen idee.’ In het tv-programma Op1 wist Ruben Brouwer van concertorganisator Mojo te vertellen dat De Jonge had gevraagd om geen dance-evenementen te organiseren.

Evenementen kunnen doorgaan, maar alleen op 75% capaciteit. MOJO-baas Ruben Brouwer zat vandaag nog met Hugo de Jonge om tafel. “Het was een bizar gesprek, ons werd gevraagd om geen dance events meer te organiseren en eigenlijk werd verzocht het dansen te verbieden.” #Op1 pic.twitter.com/uk9ZCLfTte — Op1 (@op1npo) September 13, 2021

Gidon Bouwhuis van Club Gewoon aan de Herenstraat vindt de vroege sluitingstijd ‘eigenlijk te belachelijk voor woorden’. Hij hoopt wel dat zijn club binnenkort langer open mag blijven. ‘Als we iets meer mogen na twaalven, dan gaan we weer volle bak open. Dan is het de moeite waard.’ Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) spande een kort geding aan voor de opening van clubs en discotheken. ‘KHN maakt zich hard voor een later tijdstip en vrijdag komt daar de uitspraak van. Ik hou de moed hoog, maar ik weet niet of daar iets uit gaat komen.’

‘Mensen willen niet al om acht uur beginnen’

Club Gewoon gaat doorgaans op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 22.00 uur open tot 05.00 uur ’s nachts. ‘We zijn écht een nachtcafé. Mensen willen niet al om acht uur beginnen. En als we om tien uur beginnen zitten we niet eens op de piek als we om twaalf uur moeten sluiten. We hebben echt wel gezien dat voor twaalf uur opengaan voor ons niet helpt. Dat werkt niet. We hebben het wel geprobeerd, maar het werkt niet. Helaas.’

Open op afspraak

Met de aangekondigde versoepelingen in zicht wil Gidon zijn club wel weer openen. ‘We gaan het wel doen, want elke euro is mooi meegenomen.’ Gewoon zal op afspraak geopend zijn. ‘Vanaf 20 man gooien we speciaal de deuren open. Dat kan eigenlijk zeven dagen per week. En zodra wij werken dat er veel animo is gaan we standaard wel weer open.’