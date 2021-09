Ongeneeslijk zieke ADO-supporter Dani (21): ‘Ik ga niet de dagen zitten aftellen’

De 21-jarige Dani Ebben is ongeneeslijk ziek. Al ruim drie jaar vecht hij tegen de ziekte kanker, maar onlangs kreeg hij te horen dat hij uitbehandeld is. Nadat het slechte nieuws is ingedaald krijgt Dani steun uit alle hoeken en wordt hij verrast door de selectie en supporters van ADO Den Haag.

Maandagavond wordt Dani samen met zijn familie voor een verrassing naar het stadion van ADO Den Haag gehaald. Wat er dan gebeurt is volgens Dani ‘Kippenvel’. Als Dani het veld van ADO betreedt, zingen zo’n vijfhonderd supporters zijn naam vanaf de tribunes. Hij wordt onthaald met fakkels, vuurwerk en ‘You’ll never walk alone’. ‘Dat was echt kippenvel, supergaaf. Dat geeft je extra energie en kracht om door te gaan’.

Verzameling voetbalshirts

Een dag later gaat Dani op uitnodiging naar de training van het eerste elftal van ADO. Hij wordt voorafgaand aan de training opgewacht door de gehele selectie dat voor hem applaudisseert. Aanvoerder Boy Kemper reikt namens de gehele groep een gesigneerd shirt uit. Dani verzamelt voetbalshirts en heeft in de afgelopen week ruim tweehonderd shirts aan zijn collectie kunnen toevoegen. Onder andere shirts van Messi, Maradona en Henry.

In het spelershome vraagt de teammanager van ADO, Dave Sietaram, welk shirt Dani nog graag zou willen hebben. Het antwoord: ‘die van Memphis Depay’. Nog geen minuut later heeft Dani een videoverbinding met oud-profvoetballer Wesley Sneijder, die belooft om het shirt van Depay voor Dani te regelen. ‘Het is echt onwerkelijk, al deze verrassingen,’ reageert Dani.

Gewoon doorgaan

Dani is ondanks het feit dat hij ‘uitbehandeld’ is niet van plan om bij de pakken neer te gaan zitten. ‘Je gaat gewoon door en je ziet wel hoelang het duurt. Ik ga geen dagen lopen aftellen. Gewoon zo lang mogelijk.’ Daarnaast wil Dani graag aan iedereen meegeven dat het leven zo voorbij kan zijn. ‘Wees positief en geniet. Het kan zo maar over zijn. Accepteer elkaar en geniet van het leven.’

Heb jij een voetbalshirt voor Dani? Neem contact met hem op via Facebook of Instagram of stuur een mailtje naar pim@denhaagfm.nl.