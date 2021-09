Opruimactie Clean Beach Cup bij The Shore: ‘Stranden moeten écht goed schoon blijven’

The Shore op Scheveningen was afgelopen zondag de Nederlandse hoofdlocatie voor de Clean Beach Cup, één van de grootste strand-opruimacties. Het startschot hiervoor werd onder anderen gegeven door nachtburgemeester Pat Smith en wereldkampioen kitesurfen Kevin Langeree, die beiden het belang van een schoon strand onder de aandacht willen brengen.

In 25 badplaatsen door Nederland en België banjerden zondag in totaal 3.500 vrijwilligers met emmers en grijpers door het zand om zo veel mogelijk afval te verzamelen. Aan het eind van de dag blijkt dit resultaat niet mis: samen waren zij goed voor twee ton zwerfafval.

Een aardig verschil

Kitesurfer Kevin Langeree, die een groot deel van zijn leven op zee doorbrengt, ziet bijna dagelijks met eigen ogen hoe massaal het probleem van zwerfafval – en vooral plastic – langs de kusten is. ‘Ik vind het soms tenenkrommend om te zien hoeveel afval er in het water ligt.’

Langeree probeert in zijn dagelijks leven hier verschil in te maken in de overtuiging dat alle kleine beetjes bij elkaar misschien wel zoden aan de dijk kunnen zetten. ‘Als ik bijvoorbeeld boodschappen doe probeer ik producten te kopen waar zo min mogelijk plastic aan te pas komt. Ik denk dat daar alvast het begin is en als we dat met zijn allen doen, we al een aardig groot verschil kunnen maken.’

450 jaar

Ook Marcus Polman, onderdeel van de organisatie, beaamt dat er nodig iets gedaan moet worden aan wat nu de ‘plasticsoep’ wordt genoemd. ‘Het is hard nodig om de stranden écht goed schoon te houden. Alles wat in de zee terecht komt is slecht voor dieren en voor het milieu.’

Een opvallend, maar wellicht niet verrassend detail: een nieuwe hoofdrol binnen het zwerfafval is weggelegd voor het mondkapje. Deze kan er wel 450 jaar over doen om zichzelf in de natuur af te breken.