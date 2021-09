Oud-D66’er richt eigen partij op: INL Den Haag wil meer aandacht voor sociale samenleving

Oud-D66’er Imro Blom wil met zijn nieuwe partij INL Den Haag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. INL staat voor ‘In Nederland’. Blom is oprichter en lijsttrekker van de nieuwe partij die vooral de sociale samenleving wil versterken.

Blom is sociaal ondernemer met zijn lunchroom De Ontmoeting waar hij leer-werkplekken aanbiedt. Daarnaast is hij directeur van stichting Mytikas , een organisatie waar deelnemers hun talenten kunnen ontwikkelen en bewust worden wat zij nodig hebben om succesvol te zijn in onze samenleving. Ook is hij betrokken bij de ondernemersvereniging in de Weimarstraat.

‘Ik ben al twintig jaar sociaal ondernemer. En wat ik heb gezien in die twintig jaar is dat er veel problemen zijn ontstaan en die zijn in de coronaperiode naar boven gekomen’, zegt Blom over de reden voor oprichting van een nieuwe partij. Met INL wil hij het sociaal domein op de kaart zetten. ‘Dat zorgt voor het fundament van de samenleving. Dat gaat niet alleen over daklozen, het gaat over iedereen’, legt Blom uit.

‘We zijn de ‘goedemorgen’ kwijt’

‘We zijn de ‘goedemorgen’ kwijt’, legt Blom uit. Zo’n begroeting kan iemands dag maken, stelt hij. ‘Die goedemorgen gaat over normen en waarden. Zonder goeiemorgen is er geen goedemiddag. Die basis moeten we terugkrijgen.’

Met zijn nieuwe partij wil hij dat sociale domein versterken. ‘Het gaat immers om het welzijn van mensen. Je kunt het vergelijken met de Partij voor de Dieren, wij zijn een partij voor mensen.’

Om dat te doen zag hij geen ruimte bij D66. De theatermaker en sociaal ondernemer stond bij de vorige verkiezingen nog voor D66 op de lijst (plek 15) en was enige tijd fractievertegenwoordiger (2017-2018). ‘Dat is afgesloten. Ik heb er veel geleerd en kunnen doen. Maar het programma wat ik zelf wil, daar was niet veel ruimte voor. Daarom heb ik besloten een nieuwe partij te starten.

Verkiezingsprogramma

De partij werd dinsdag gepresenteerd, nu gaat men werken aan het verkiezingsprogramma. Daarin moet onder meer aandacht komen voor kunst & cultuur. Blom vindt dat dat meer aandacht verdient. ‘Daar willen we, als het kan, meer geld voor vrijmaken.’

Daarnaast wil hij dat er kracht wordt geput uit de diversiteit die Den Haag heeft. ‘Wij zeggen: Den Haag is divers. Dat is de identiteit van Den Haag. Dat willen we krachtiger maken.’ Hij ziet daarbij onder meer mogelijkheden voor lokale ondernemersverenigingen, die zouden meer te zeggen moeten hebben in de straat. ‘En de gemeente moet dat faciliteren.’

Eind vorig jaar opgericht

INL werd eind vorig jaar opgericht, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Toch werd besloten om daar niet aan mee te doen. ‘Dat was te kort dag. We gaan ons eerst storten op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.’