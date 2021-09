Leerlingen Shri Vishnu School zamelen schoolspullen in voor kinderen in Suriname

Overleden persoon gevonden in flatgebouw Lindberghlaan

Aan de Lindberghlaan is dinsdagavond een overleden persoon aangetroffen in de galerij van het flatgebouw. De politie meldt dat het slachtoffer niet meer gered kon worden door hulpdiensten. Er is geen verdachte in beeld.

De Lindberghlaan is woensdagochtend deels afgesloten voor onderzoek. Ook zou een school in de buurt de zonwering gesloten houden zodat leerlingen niet naar buiten kunnen kijken.

In Ypenburg is vannacht een overleden persoon aangetroffen. De Lindberghlaan is nog afgesloten voor onderzoek pic.twitter.com/PG3nXepKcq — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) September 15, 2021



Dinsdagavond rond 23.00 uur kregen hulpdiensten een melding van een steekpartij in Ypenburg. De politie kon aan mediapartner Omroep West nog niet bevestigen of er daadwerkelijk een steekincident heeft plaatsgevonden. In de loop van de dag moet er meer informatie komen.