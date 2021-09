Quick wil jubileum vieren zonder beperkingen en verschuift gala naar februari 2022

Het jubileumgala van de Haagse Voetbal en Cricket Vereniging Quick wordt niet in oktober, maar in februari 2022 gehouden. Dat heeft de club op haar website bekendgemaakt. De club bestaat dit jaar 125 jaar en wilde dat in oktober vieren met een galadiner, dat wordt nu vier maanden verschoven.

'We vinden het erg belangrijk om een jubileumgala te organiseren/ vieren dat spectaculair en zonder beperkingen is', schrijft men . 'Op zaterdag 9 oktober 2021 zouden we – vanwege de dan nog vigerende coronamaatregelen die gisteren bekend zijn gemaakt op de persconferentie – niet een jubileumgala kunnen organiseren/ vieren zoals wij Quickers dat graag willen. Daarom hebben we in goed overleg met het World Forum besloten om het jubileumgala te verschuiven naar zaterdag 12 februari 2022.'

Oprichting in 1896

Quick werd, als Haagsche Voetbalvereeniging Quick, opgericht op 1 maart 1896. Dat gebeurde in het tramhuisje op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de Reinkenstraat. Ruim twee jaar later werd de club toegelaten tot de tweede klasse. Ze komt nu uit in de Derde Divisie op zondag. In 1927 werd de cricketafdeling opgericht. Quick 1 komt nu uit in de Hoofdklasse.