Verdachte aangehouden na vondst overleden man in flat Lindberghlaan

Een 43-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden, hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een 45-jarige Hagenaar. De verdachte meldde zichzelf aan het bureau op de Burgemeester Patijnlaan. Het lichaam van het slachtoffer werd dinsdagavond aangetroffen in een flat aan de Lindberghlaan.

De verdachte kon vanaf rond kwart over drie door de politie worden aangehouden. Hulpdiensten werden dinsdagavond laat opgeroepen voor een steekpartij in Ypenburg, er waren meerde meldingen gedaan over twee vechtende personen op de galerij van de flat. Daar werd het lichaam van de overleden persoon aangetroffen.

Het rechercheteam Team Grootschalige Opsporing doet onder leiding van de officier van justitie onderzoek naar het overlijden van de man. De politie gaat uit van een misdrijf.

