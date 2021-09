Acht moskeeën worden vaccinatielocatie: ‘Vaccineren in eigen wijk en op een vertrouwde plek’

Deelscooters van Check beschikbaar in vijf extra wijken in Den Haag

Acht moskeeën in de stadsdelen Centrum, Escamp, Laak en Segbroek worden vanaf 1 oktober ingezet als vaccinatielocatie. Dat hebben Federatie Islamitische Organisaties (FIO) en GGD Haaglanden woensdagavond afgesproken. Het moet ertoe leiden dat mensen uit achterstandswijken over de drempel worden geholpen om zich alsnog te laten inenten tegen het coronavirus, meldt mediapartner Omroep West.

FIO en GGD gaan drie maanden lang een pilot draaien in de vier stadsdelen. In elk stadsdeel wordt het in twee moskeeën mogelijk om je te laten vaccineren.

In Segbroek gaat het om moskeeën Anwar-E-Mustafa (Herschelstraat) en Al Madinah (Loosduinseweg). Welke gebedshuizen in Centrum, Escamp en Laak mee gaan werken, is nog niet bekend. In Centrum zoekt FIO naar een Marokkaanse en een Turkse moskee om een zo’n breed mogelijke doelgroep te bereiken in onder meer de Stationsbuurt en Schilderswijk.

'Met name met de Al Madinah-moskee ben ik blij. Daar was vorig jaar een grote corona-uitbraak', zegt FIO-voorzitter Derwisj Maddoe tegen Omroep West . 'Meerdere mensen zijn overleden, onder wie de penningmeester. Ik vind het heel belangrijk dat juist deze moskee meedoet.'

Eigen taal

De vaccinatiegraad in Den Haag is lager dan het landelijk gemiddelde. Uit de meest recente cijfers van het RIVM – van afgelopen dinsdag – blijkt dat bijna 82 procent van de volwassenen in Nederland volledig is gevaccineerd en dat 86 procent van de 18-plussers de eerste prik heeft gehaald. Den Haag komt tot 61 (volledig) en 72 procent (eerste prik). Met name mensen uit Haagse achterstandswijken hebben zich niet laten vaccineren, weet de GGD uit cijfers.

'Door in moskeeën nu vaccinatielocaties te openen, willen wij de drempel verlagen', legt Maddoe uit. 'Mensen kunnen zich dan straks laten vaccineren in hun eigen wijk en op een vertrouwde plek.' De moskeeën worden niet alleen ingericht als prikgelegenheid, maar ook als een plek om informatie over het vaccin te verkrijgen. 'Wij hebben medewerkers die inwoners in hun eigen taal voorlichting kunnen geven. Ook dat moet helpen.'

'Jongeren overtuigen ouderen zich niet te laten vaccineren'

Naast inenten en voorlichting geven, gaan medewerkers ook letterlijk de wijk in. 'Wij willen jongerenwerkers en buurthuizen inschakelen. Jongeren benaderen ouderen en overtuigen hen om niet een prik te halen. Ze zeggen dat vaccineren gekheid is, en niet nodig. Dus wij richten ons niet alleen op ouderen, ook op jongeren.'

Concrete doelstellingen, zoals het aantal mensen dat zich gaat laten vaccineren, zijn volgens FIO niet afgesproken. 'Behalve dat het een vaccinatielocatie voor iedereen moet worden. Niet alleen voor moslims, maar voor alle inwoners. Lekker dicht bij huis in hun eigen wijk.' Het is de bedoeling dat het ook na de jaarwisseling mogelijk blijft om je te laten vaccineren in moskeeën.

Vaccinatie talkshow: aanstaande maandag zendt Den Haag FM online en op tv een talkshow uit over vaccineren. We praten met Haagse jongeren over het coronavaccin. De talkshow is tussen 18.00 en 19.30 uur live te volgen op denhaagfm.nl, onze app en tv-kanaal.