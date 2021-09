Deelscooters van Check beschikbaar in vijf extra wijken in Den Haag

ADO-supporters zijn het beu en eisen dat top van club opstapt

Onder de supporters van ADO Den Haag is de bom gebarsten. Uit onvrede over het beleid van de noodlijdende club eisen zij dat de directie, de Raad van Commissarissen (RvC) en het bestuur van de aan ADO gelieerde Stichting Toekomst Den Haag (STA) opstappen. Het Haags Supporters Collectief geeft ze hiertoe de tijd tot donderdagmiddag vijf uur. ‘De maat is écht vol’, stelt het collectief in een bericht dat woensdagavond op internet is verschenen.

Bij het Haags Supporters Collectief zijn de belangrijkste supportersgroepen van ADO Den Haag aangesloten. Eerder spraken zij al hun grote zorgen uit. Niet alleen dreigt het faillissement van de club, ook heeft de licentiecommissie van de KNVB zes competitiepunten in mindering gebracht.

Als ADO medio oktober haar financiële zaken niet op orde heeft, dreigt zelfs de voetballicentie te worden ingetrokken. Dat betekent dat het dan gedaan is met het betaald voetbal in Den Haag. ‘We staan voor schut, we zijn het lachertje van Nederland – door jullie!’, aldus het Haags Supporters Collectief. Dit vervolgt deze tekst met een krachtig ‘wegwezen!’ aan het adres van de top van de club.

‘Tegen geweld’

De ADO-directie onthoudt zich van commentaar, verklaart woordvoerder Ronald Florisson desgevraagd. ‘Omdat alle energie en focus nu gericht is op een spoedige verkoop van de club.’

Wat er gebeurt als de directie, de RvC en de STA het ultimatum naast zich neerleggen, is niet duidelijk. ‘We spreken ons uit tegen geweld’, stellen de supporters.

Geen nieuwe eigenaar

Het Haags Supporters Collectief neemt het de leiding van de club uiterst kwalijk dat na vele maanden onderhandelen er nog altijd geen nieuwe eigenaar is gevonden. De bedoeling is dat deze ADO overneemt van de Chinese eigenaar United Vansen Sports. De verkoopsom is noodzakelijk om de club in financiële zin weer gezond te maken.

De belangrijkste overnamepartij is op dit moment de investeringsgroep van de Haagse vastgoedondernemer Jeroen Lentze, oud-speler Martin Jol en enkele zakelijke partners. Een overeenkomst is echter nog niet bereikt.

Veilig vaarwater

Eind mei heeft de rechtbank advocaat en curator Jeroen Reiziger aangesteld om de club in veilig vaarwater te loodsen. Hij doet dit als onafhankelijk herstructureringsdeskundige. Wat de supporters betreft neemt Reiziger de touwtjes voorlopig in handen en gaat hij voor ADO de zaken behartigen.

Volgens het Haags Supporters Collectief heeft de onzekerheid over wat ADO te wachten staat inmiddels ook voor onrust onder het personeel gezorgd.