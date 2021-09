Deelscooters van Check beschikbaar in vijf extra wijken in Den Haag

De deelscooters van Check zijn nu ook te gebruiken in de wijken Mariahoeve, Rustenburg & Oostbroek, Leyenburg, winkelcentrum Leyweg en Bohemen & Meer en Bos. Dat laat het bedrijf weten.

De wit paarse scooters zijn nu ongeveer een jaar beschikbaar in Den Haag. Inmiddels rijden er meer dan 350 deelscooters van Check in de stad. Naast Check kan je ook een scooter pakken van Felyx of GO Sharing. En is er sinds kort ook een e-bike om te delen en elektische bakfiets in Den Haag.

Die honderden deelscooters leiden soms wel tot overlast, vooral op warme dagen bij het strand staan de scooters overal. Deze zomer maakte de gemeente daarom speciale parkeervakken bij het Zwarte Pad .

Netjes parkeren

Deelscooteraanbieders proberen zelf ook gebruikers aan te moedigen om de scooter netjes te parkeren. Zo kan je bij Check een beloning krijgen als je de scooter netjes neerzet . Ook bij GO Sharing moet je een foto maken van je geparkeerde scooter . Bij foutparkeren kunnen gebruikers een waarschuwing krijgen en eventueel een boete.

Felyx liet onlangs weten ook bezig te zijn met de invoering van een boete van 50 euro voor het verkeerd parkeren van de scooter. Wanneer die regel in Den Haag ingaat, kon het bedrijf nog niet zeggen, maar dat duurt niet lang meer volgens een woordvoerder.