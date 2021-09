Eerste onafhankelijkheidsverklaring in de wereldgeschiedenis hangt nu bij Haagse raadzaal

Het Plakkaat van Verlatinghe, de eerste onafhankelijkheidsverklaring in de wereldgeschiedenis, heeft een plekje gekregen bij de Haagse raadzaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft donderdag samen met VVD-raadsleden Jan Pronk en Det Regts een replica van het document onthuld.

Begin 2020 deed VVD'er Pronk samen met Hart voor Den Haag/Groep de Mos, D66, ChristenUnie/SGP en de PVV het voorstel om een replica van het Plakkaat van Verlatinghe op te hangen in de raadszaal. De realisatie heeft een tijd op zich laten wachten door de coronacrisis, maar vandaag was het dan zover. Na toespraken van de burgemeester, initiatiefnemer Pronk en raadslid Regts werd de kopie, vervaardigd door Rob Schippers, onthuld.

Het Plakkaat van Verlatinghe is een document ondertekend op 26 juli 1581 in Staten-Generaal van Holland waarbij Nederland de Spaanse koning Filips II afzet als hun heerser. Onder meer omdat hij het volk met harde hand onderdrukte, andersgelovigen vervolgde en de belastingen verhoogde. Het Plakkaat spreekt uit dat als een vorst – wat vandaag de dag gezien mag worden als de regering – de belangen van het volk niet dient, het volk het recht heeft om in verzet te komen en de heerser(s) af te zetten.

'Geboorteakte van ons land'

De burgemeester ging in op het historische belang van het Plakkaat, dat een heel belangrijke stap was in het proces dat uiteindelijk leidde tot het ontstaan van Nederland als zelfstandige staat. Initiatiefnemer Pronk noemde het 'de eerste onafhankelijkheidsverklaring in de wereldgeschiedenis' en daarmee 'de geboorteakte van ons land' en merkte op dat het Plakkaat later als voorbeeld heeft gediend voor onder andere de Declaration of Independence van Amerika. Het historische belang van het document is daarmee niet te onderschatten. Regts gaf aan dat een plaats voor het Plakkaat in de Haagse raadszaal perfect aansluit op Den Haag als internationale stad van vrede en recht, omdat men het plakkaat ook kan zien als een vroege mensenrechtenverklaring.

Het Plakkaat van Verlatinghe is te bewonderen op het stadhuis in de ruimte tussen de raadszaal en de foyer.