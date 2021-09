Filosoof Spinoza krijgt eigen foyer in cultuurcomplex Amare

De zeventiende eeuwse denker Benedictus de Spinoza krijgt opnieuw een prominente plek in de stad. Na het Spinozahuis, standbeeld en een grafmonument geeft Den Haag de filosoof een vierde locatie. In november opent het cultuurcomplex Amare met aan de voorkant een balkonzaal als Spinoza Foyer.

De filosoof woonde zeven jaar in Den Haag en voltooide er zijn levenswerk ‘Ethica’. In 1677 stierf hij op 44-jarige leeftijd op zijn zolderkamer aan de Paviljoensgracht en werd hij begraven in de Nieuwe Kerk aan het Spui, nu recht tegenover Amare. Spinoza als historisch stadgenoot en diens pleidooi voor vrijheid van denken en meningsuiting inspireerden Amare-directeur Jan Zoet om de grote foyer te vernoemen naar de invloedrijke grondlegger van de 'radicale verlichting'.

De denkbeelden van Spinoza over vrijheid, vrede en tolerantie zijn nog altijd actueel. Sterker, ze moeten in onze tijd nog steeds verdedigd worden. Als internationale stad van Vrede en Recht speelt Den Haag daarbij een prominente rol. De gemeente steunt het initiatief van Stichting Spinoza Den Haag om vrijdenker Spinoza tot icoon van de stad te maken. Het eerste publieksevent is de Spinoza Oktobermaand 2021, een cultuurprogramma met veertien activiteiten op erfgoedlocaties. Kijk voor het programma op spinozadenhaag.nl.