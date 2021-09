Gemeenteraad besluit over individuele studietoeslag en bouwplan ROC Mondriaan in Leidschenveen

De gemeenteraad van Den Haag vergadert donderdag onder andere over de individuele studietoeslag en over een bouwplan van ROC Mondriaan in Leidschenveen. De vergadering is vanaf 10.00 uur te volgen via het tv-kanaal van Den Haag FM en via onze livestream. Om 20.00 uur stemt de raad over de besproken voorstellen via een digitale raadsvergadering. Ook deze vergadering is te volgen via Den Haag FM.

In een wetsvoorstel zijn voor gemeenten per leeftijdsgroep verplichte bedragen voor de uitkering van de individuele studietoeslag (IST) vastgelegd: voor studenten van 21 jaar en ouder 300 per maand, voor studenten tot 21 jaar vanaf 150 per maand. Deze wetwijziging was uitgesteld tot 1 juli 2021, maar het Rijk heeft afgelopen najaar gemeenten opgeroepen om de nieuwe bedragen al te hanteren. Deze wetswijziging is nog verder uitgesteld tot 1 januari 2022.

Om de IST-doelgroep in de gemeente Den Haag toch vanaf de beoogde datum van de wetswijziging te laten profteren van de nieuwe bedragen voor de IST, worden deze bedragen vastgelegd in deze verordening per 1 januari 2021. Omdat de huidige IST-uitkering in de gemeente Den Haag 150 per maand bedraagt, betekenen de nieuwe bedragen voor de meeste leeftijdsgroepen een verhoging van de IST-uitkering. Voor zover rechthebbenden al per 1 januari 2021 een IST-uitkering ontvingen, betekent dit voor de meeste leeftijdsgroepen een nabetaling van de IST-uitkering vanaf de maand januari 2021.

Bouwplan ROC Mondriaan (locatie Henri Faasdreef)

ROC Mondriaan heeft een bouwplan voor een vaste onderwijslocatie bij de Oude Middenweg in Leidschenveen. Het gehele perceel is ruim 3,7 ha groot. Op de locatie is het ROC Mondriaan (locatie Henri Faasdreef) momenteel gevestigd. Een deel van de toekomstige projectlocatie is bebouwd. Hier staat een schoolgebouw, bestaande uit twee verdiepingen.

De deelnemersaantallen van ROC Mondriaan in Leidschenveen groeien (gemiddeld 9,5 procent per jaar). Om de verwachte groei de komende jaren te kunnen accommoderen wordt de tijdelijke huisvesting (ca. 5.000 m2) aan de Henri Faasdreef vervangen door permanente nieuwbouw van ruim 14.000 m2, inclusief de noodzakelijke voorzieningen voor parkeren en het stallen van fietsen en scooters. Het gaat om 10.664 m2 onderwijsvloeren en 3.382 m2 voor de buitenruimte en parkeren.