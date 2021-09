Ruim 70 bands treden op in het eerste weekend van oktober bij muziekfestival Sniester

Het muziekfestival Sniester gaat in oktober definitief door. In twee dagen tijd zullen ruim 70 bands optreden in het Popdistrict. ‘Na het muzikale vacuüm van 2020 gaat Sniester 2021 dan eindelijk echt gebeuren op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober.’

Voor haar programma heeft de organisatie dit jaar gekozen voor bands met hoge energie, harde gitaren en volop actie op het podium. 'Voor Sniester zal de live-reputatie van een band altijd leidend zijn, niet hun aantal instagramfollowers. De grote namen die er staan, zijn dus geen bands waar je net zo goed een cd van kunt opzetten. And So I Watch You From Afar, Dool, Black Box Revelation, je wil ze live meemaken.' Een ticket voor beide dagen kost 30 euro en men werkt met de CoronaCheckApp. Hier check je de complete line-up .

In samenwerking met popradar Den Haag is er ook ruimte voor muziek uit de stad zelf. Op zaterdag laat nieuw talent zich horen bij verschillende pop-up optredens op onverwachte plekken in de stad. Deze zijn gratis toegankelijk.

