Sebastian Kruis lijsttrekker PVV: ‘Het roer moet radicaal om in deze stad’

Sebastian Kruis is de lijsttrekker van de Partij voor de Vrijheid (PVV) bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dat maakt het PVV-raadslid donderdag zelf bekend tijdens de raadsvergadering.

'Volgend jaar zijn er verkiezingen, en ik ben blij dat ik de eer heb om de PVV richting een verkiezingsoverwinning te mogen leiden, want het roer moet radicaal om in deze stad', zegt hij tijdens de algemene politieke beschouwingen.

'We moeten financieel orde op zaken stellen, criminaliteit hard aanpakken en eindelijk eens iets gaan doen aan het falende integratiebeleid', aldus de PVV'er.

Van zeven naar twee zetels

Kruis is momenteel fractievoorzitter van de PVV en daarnaast persvoorlichter bij de Tweede Kamerfractie. Kruis vormt samen met Karen Gerbrands de gemeenteraadsfractie. Sinds eind 2018 zit hij in de raad, als hij de zetel overneemt van het overleden PVV-raadslid Willie Dille.

In maart 2018 voert Gerbrands de lijst aan. Onder haar leiding leidt de PVV een enorme verkiezingsnederlaag in Den Haag: de partij gaat van zeven naar twee zetels, van de tweede partij in de raad wordt het de negende partij.

Storm van kritiek

Ondanks het geringe aantal zetels, weet Kruis toch de aandacht te trekken. Een storm van kritiek barst los als de VVD tijdens een debat over de woningcrisis samen met Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de Partij voor de Toekomst meestemt met een motie van PVV'er Kruis. Hierin staat dat de woningnood komt ‘door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk (kansarme) allochtonen’. Die groei moet volgens de motie worden tegengegaan en onderdeel worden gemaakt van beleid.

De motie krijgt geen meerderheid maar coalitiegenoten D66, PvdA en GroenLinks spuwen na de raadsvergadering op de sociale media hun gal en noemen de motie ‘drek’, ‘openlijk racistisch’ en ‘op alle fronten fout’. Ook een deel van de oppositie, de jongerenafdeling van de VVD en landelijke partijen uiten forse kritiek.

Colombia

Kruis werkt naast zijn raadslidmaatschap voor Geert Wilders. 'Ik heb mij ooit bij hem aangesloten toen ik zestien was, toen ik op mijn zolderkamer keek naar debatten en interviews waar hij de dingen zei die ik ook vond', vertelt hij in een interview. 'Dus ik ben zeer vereerd dat ik het zover heb geschopt dat ik datgene waar ik toen in geloofde, nu mag ondersteunen.'

De PVV'er komt oorspronkelijk uit Colombia. 'Ik ben geadopteerd toen ik negen maanden was, dus ben ook uit het buitenland hiernaartoe gekomen.' Hij ziet zelf zijn roots terug in zijn temperament. 'Ik kan uit het niets exploderen. Dat hoort bij de cultuur. Je kan helemaal uit je dak gaan en drie minuten is het gewoon weer goed. Dat is ook wat ik zelf in me heb: ik kan enorm uit mijn dak gaan, niet eens zozeer omdat ik echt boos ben, maar gewoon omdat het zo voelt. Dat zijn enthousiaste emoties.'