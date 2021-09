Uber-chauffeurs demonstreren bij Tweede Kamer: ‘Ik mag blij zijn als ik nog wat geld overhoud’

Tientallen Uber-chauffeurs demonstreren donderdag voor de Tweede Kamer. Afgelopen maandag sprak de rechter uit dat Uber haar chauffeurs niet langer als zelfstandige ondernemers mag zien. Zij moeten per direct worden behandeld als werknemer en dus volgens de taxi-cao, maar Uber komt vooralsnog niet over de brug.

Gesteund door FNV nemen de demonstranten het op voor de zo’n 4.000 chauffeurs die in Nederland via Uber hun diensten aanbieden. Zo ook Rowdy van Dorst, die vertelt hoeveel hij momenteel inlevert op zijn verdiensten via het platform. ‘Uber geeft je een garantie van 24 euro per uur, maar na alle kosten die ik maak, mag ik blij zijn als ik 14 euro overhoud.’

‘Jullie zijn genaaid’

Van het kabinet verwacht Van Dorst dat zij handhaven wat de rechtbank heeft uitgesproken. ‘We praten ook niet alleen over geld, maar ook over de vrije dagen waar je als werknemer recht op hebt, de vergoeding als je onverhoopt uitvalt en zelfs je pensioen. Dat je op latere leeftijd weet waar je voor hebt gewerkt.’

Tweede Kamerlid Bart van Kent (SP) schaart zich achter de demonstranten en probeert ze ter plekke een hart onder de riem te steken. ‘Jullie zijn genaaid door Uber. Jullie hebben hard gewerkt, Uber heeft jullie te weinig betaald. Daarom is het nodig dat de politiek gaat ingrijpen. Ik ga de minister vragen om druk uit te oefenen op Uber, zodat zij de uitspraak van de rechter opvolgen’, spreekt hij de chauffeurs toe.