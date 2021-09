Drankflessen, peuken en condooms opruimen tijdens schoonmaakactie op ‘verboden terrein’

Drankflessen, peuken en condooms, in de duinen wordt allerlei afval achtergelaten. Tijdens World Cleanup Day wordt dat zaterdag allemaal opgeruimd. Ralph Groenheijde van Trashure Hunt organiseert een speciale opruimactie waarbij je een stuk natuur mag betreden dat normaal gesproken verboden terrein is: Trashpassing.

Op 18 en 19 september krijgen mensen de kans om onder begeleiding het duingebied rondom het Zwarte Pad de verkennen en tegelijkertijd bij te dragen aan een schone natuur. ‘Veel afval waait die duinen in en mensen betreden het terrein weleens in de nachtelijke uren en laten van alles achter’, legt Ralph uit.

Dat er in het duingebied flink wordt geleefd, ziet Ralph aan wat hij allemaal aantreft. ‘Het hele scala aan alles wat met feesten en liefdesstelletjes te maken heeft’, zegt hij. ‘Drankflessen, peuken, condooms, noem maar op.’

Trots

Het laat een indruk achter, geeft Ralph aan. ‘Een vriend van me is duinwachter en vertelt me alles over de flora en fauna die er voorkomt. Als je dat weet, wil je ook graag dat die omgeving schoon blijft. Mensen die er doorheen banjeren en spullen achterlaten, dat helpt niet. Dat is dan soms treurig om te zien.’

Maar bovenal is hij blij met alles wat mensen nu al doen om een bijdrage te leveren. ‘Toen ik in 2013 voor het eerst begon met ruimen had ik binnen een mum van tijd zes tassen vol. Nu duurt dat wel wat langer en dat is omdat meer mensen het doen. Iedereen motiveert elkaar en die sociale controle hebben we op Scheveningen goed voor elkaar, denk ik. Daar mogen we trots op zijn.’

Meer informatie over Trash Passing vind je hier.

Ook de gemeente haakt in op World Cleanup Day door van 18 t/m 24 september op ruim dertig uitleenpunten in de stad gratis schoonmaakmaterialen ter beschikking te stellen. Zo wil de gemeente het Hagenaars makkelijk maken om zelf bij te dragen aan een schone buurt. Wethouder Hilbert Bredemeijer roept de inwoners op om mee te doen.

Op de kaart hieronder zijn alle uitleenpunten te vinden.