Krajicek Playground aan de Hondiusstraat wordt heringericht

De sportvelden op de Richard Krajicek Playground aan de Hondiusstraat in het Regentessekwartier zijn toe aan vervanging, stelt de gemeente. Samen met de buurt wil zij onderzoeken hoe de playground beter kan aansluiten op de wensen en behoeften van de wijk.

Slijtage, boomwortelopdruk en wateroverlast zouden ervoor hebben gezorgd dat de sportvelden in verslechterde staat zijn geraakt. Met de vernieuwing wil de gemeente de verblijfskwaliteit, sportdeelname en daarmee de leefbaarheid verbeteren.

‘De playground is volledig versteend’, aldus wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte, Sport). ‘De laatste bomen zijn zelfs weggewaaid door een storm. Het plein is ook niet echt toegankelijk. Het voldoet niet meer aan wat we anno 2021 willen met zo’n speelveld; dat gaan we dus helemaal veranderen. We gaan flink vergroenen. Dit moet een echte ontmoetingsplek in de wijk worden, waar jongeren lekker kunnen bewegen, spelen en sporten’

Het ontwerp is samen met de Richard Krajicek Foundation, samenwerkingspartners Hondius en de buurt tot stand gekomen. Eind dit jaar starten de werkzaamheden, waarna in de zomer van 2022 de playground Hondiusstraat feestelijk geopend moet worden.

Foto: Gemeente Den Haag