Oud-wethouder Marnix Norder (PvdA) in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is oud-wethouder Marnix Norder (PvdA) te gast.

Norder was tien jaar lang wethouder in Den Haag en hij was voorzitter van Aedes, de overkoepelende organisatie van woningcorporatie. Daarnaast is hij sinds 2014 mede-eigenaar van Steenvlinder, een onderneming die werkt aan betaalbaar wonen door particulieren te ondersteunen bij zelfbouw en transformatie van gebouwen.

Hoe kijkt Norder naar de formatie, het vertrek van minister Sigrid Kaag na het Afghanistan-debat en het vertrek van wethouder Bert van Alphen na een vernietigend rapport over de Haagse Energieacademie? En wat verwacht hij van Prinsjesdag? Wat zijn de wensen van Norder voor de woningmarkt?

