Uittips Den Haag: Prinsjesfestival, openluchtbios op Lange Voorhout en Franse jazzavond in theater

Het Prinsjesfestival is in volle gang, maar er is meer te doen in Den Haag. Zoals een avond vol Franse jazz met onder anderen Tess Merlot in theater De Nieuwe Regentes, een openluchtbioscoop op het Lange Voorhout en een nieuwe voorstelling van de Haagse theatermakers Firma MES. Samen met Den Haag To Go zetten we een aantal leuke uittips voor je op een rij.

Prinsjesfestival

Inmiddels is het een traditie in Den Haag: het Prinsjesfestival. In de week voor Prinsjesdag zijn er allerlei activiteiten in de stad die te maken hebben met de democratie en Prinsjesdag.

Zo kan je een Prinsjeswandeling doen, is het lachen geblazen tijdens het Prinsjescabaret, schuif je zaterdagochtend aan bij het Prinsjesontbijt en ook de hoedjes mogen niet ontbreken tijdens de PrinsjesHatfair, bij de Hofvijver, waar ook de Prinsjesmarkt is deze zaterdag.

Elke dag is er wel iets te doen. Kijk hier voor het complete programma.

Op dinsdag 21 september staat Noordeinde in het teken van Klein Prinsjesdag. Tussen 11.00 en 15.00 uur is het een en al gezelligheid in de winkelstraat.

Bekijk hier de aftermovie van het Prinsjesfestival 2020. (Hoofdfoto artikel: Emmie van Poelgeest)



Een beetje Frankrijk in Theater De Nieuwe Regentes

Duik zondag om 15.00 uur in de Franse tijd van paradijsvogels als Josephine Baker, Louis Armstrong en Edith Piaf tijdens The Legends ft. Michael Varekamp – Swingin’ Paris.

Zanger en trompettist Michael Varekamp en chansonnière Tes Merlot nemen je mee terug naar de swingende jazz van Parijs in 1930. In De Nieuwe Regentes waan je je in een romantische jazzkelder met hits als Petite fleur, It don’t mean a thing if it ain’t got that swing en C’est si bon.

Muzikanten:

Michael Varekamp (trompet, zang)

Tess Merlot (zang)

Wiboud Burkens (toetsen)

Harry Emmery (contrabas)

Erik Kooger (drums)

Yoran Aarssen (tenorsax, clarinet)

Kijk hier voor info en kaarten



Audiotheater van Firma MES

Oksigen is de nieuwe productie van Firma MES, bekend van de maatschappelijke voorstellingen Rishi en De Gijzeling.

De theatermakers onderzochten het verhaal achter het duurste Haagse huis op Funda en ontdekten een opvallende band met Nederlands-Indië. Het resultaat is Oksigen: een combinatie tussen een audiotour en een live theaterervaring.

Wandel met een koptelefoon door Den Haag en laat je meevoeren door bijzondere en confronterende verhalen over identiteit en het koloniale verleden. Een magische en filosofische reis door de stad, maar ook door jezelf.

Wanneer: 15 september tot en met 10 oktober

Startlocatie: Museum Beeld en Geluid in de Zeestraat

Kaarten: tussen de 14 en 17 euro

Meer informatie over Oksigen vind je hier.

Firma MES maakte eerder een voorstelling over de gijzeling in de Franse ambassade in 1974.

Openlucht Bioscoop op Lange Voorhout

Geniet prinsheerlijk op het Lange Voorhout van de koninklijke buitenbioscoop bij de, door het Filmhuis geselecteerde film The Young Victoria.

De film begint in 1836, als de jonge prinses Victoria op het punt staat de troon van Groot-Brittannië te bestijgen. Niet iedereen is ervan overtuigd dat het wereldvreemde meisje daar klaar voor is.

De buitenbioscoop is gratis te bezoeken maar reserveer wel eerst een plekje.

Data en tijden: woensdag 15 t/m zaterdag 18 september, 19.00 – 21.00 uur

Locatie: Lange Voorhout t.h.v. de Koningin Emmabank

Prijzen: gratis, reserveren verplicht via deze link .

Lucky Fonz III – Buiten de Lijnen

Hij is één van Nederlands meest geliefde zangers, bekend van hits als Ik heb een meisje, Linde met een E en App Me, en tv-programma’s als DWDD, Pauw en De Slimste Mens.

Maar het theaterpubliek heeft hem inmiddels ook op een andere manier leren kennen; als bijzondere theatermaker, met shows waarin hij cabaret, kleinkunst en unieke liedjes combineert tot een onvergelijkbaar geheel.

Hij keert nu eindelijk weer terug naar de theaters, met een geheel nieuwe show pakt hij de grote vragen aan, zoals 'Wat is de zin van het leven?' en 'Waarom staat er die w in erwt?'. Naast de antwoorden brengt hij natuurlijk alle elementen samen die zijn shows zo origineel maken: mooie liedjes, aparte verhalen, humor, diepgang en -vooral- ontroering.

Wanneer: woensdag 22 september

Locatie: Theater Dilligentia

Kaarten: 20 euro

Meer info vind je hier

Voor in de agenda: de Museumnacht

Op zaterdag 9 oktober 2021 doen de deelnemende musea en culturele instellingen tussen 20.00 en 00.00 uur hun deuren weer speciaal voor jullie open en kunnen we weer genieten van de Haagse kunst en cultuur

SoZa Sessies

In het voormalig ministerie van Sociale Zaken zijn tijdens de Museumnacht de SoZa Sessies.

Ga mee op deze muzikale ontdekkingsreis door het gebouw en het Beatrixkwartier en laat je verrassen door de ultieme muzikale trip met in de hoofdrol gevestigde Haagse musici, jong talent en musici die heuvels en dalen hebben doorkruist op de vlucht voor oorlog en geweld.

Samen vertellen zij het verhaal van onze stad. Tijdens de ontdekkingsreis ga je in kleine groepjes onder begeleiding van twee gidsen op ontdekkingsreis en word je ondergedompeld in de wondere werelden die huizen in en om het SoZa gebouw.