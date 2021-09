Veilig en gratis sporten voor meisjes bij tweede editie Power Meiden Haaglanden

Waarom is er nog zo’n groot verschil tussen mannen en vrouwen in de sportwereld? Dat vraagt Hans Agte zich af. Met het initiatief Power Meiden Haaglanden wil hij die kloof verkleinen en zorgen voor een toegankelijke omgeving waar meisjes kunnen sporten.

‘Er is altijd een reden om sport te promoten’, zegt Agte. ‘Maar ik vind dat er voor jongetjes al wel veel wordt gedaan, vandaar dat ik iets wilde bedenken speciaal voor meiden. Ik denk dat er veel moet gebeuren wil iemand uiteindelijk zelf naar een vereniging stappen. Als je weet dat er een project is waar je samen veilig en gratis kan sporten, wordt dat misschien makkelijker.’

Emoties

Agte geeft aan dat de rol van vrouwen binnen de sportwereld langzaam aan de betere hand is, maar dat er nog veel ruimte is voor verbetering. ‘Als ik kijk naar mannen en vrouwen die bijvoorbeeld voetballen denk ik: dat meen je niet; je doet hetzelfde, maar de één pakt anderhalve ton en de ander krijgt een onkostenvergoeding. Voor die gelijke beloning willen we ons ook inzetten.’

Het contrast tussen de behandeling van mannen versus vrouwen gaat Agte aan het hart. ‘Het roept soms heftige emoties op, ik begrijp niet dat dat grote verschil er moet zijn. Niet alleen in de sport, maar ook in de maatschappij. Ik wil me hardmaken om dat tegen te gaan.’

Clinics

Bij de eerste editie van Power Meiden op 31 juli, konden meisjes meedoen aan clinics van ADO-vrouwen en Haagse badmintonners. ‘Het was geweldig’, zegt hij. ‘Vijftig tot zestig kinderen waren aan het lachen en sporten, verder hoefden ze even nergens mee bezig te zijn. Iedereen kreeg een hapje en een drankje en alles was gesponsord. Dus of je nou een euro hebt of niet, iedereen kan meedoen.’

De tweede editie van Power Meiden Haaglanden vindt plaats op zaterdag 18 september. Aanmelden is vandaag nog mogelijk.