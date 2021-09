Volt doet in Den Haag toch niet mee aan gemeenteraadsverkiezingen: ‘We kwamen kandidaten tekort’

De politieke partij Volt doet in Den Haag niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. De reden is dat de partij kandidaten tekort kwam bij het opstellen van de kieslijst, zo meldt Volt in een mail aan de Haagse leden.

Een andere reden is dat er 'helaas geen pariteit was'. Dat wil zeggen: een gelijke, evenwichtige verdeling van de kandidatenlijst. In het reglement van de partij is vastgelegd dat pariteit een vereiste is voor een kandidatenlijst.

De partij wilde de wervingsprocedure niet verlengen. 'Omdat er dan te weinig tijd zou overblijven om de kandidaten goed op te leiden en een goede, sterke campagne op de rails te zetten', schrijft de partij.

'We hebben nu de tijd om de stad goed te leren kennen'

Een paar weken geleden meldde Volt aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag deel te willen nemen . 'Bij een goede kandidatenlijst zal Volt definitief meedoen', zei Mette Blom van Volt toen in het programma Haags Bakkie op Den Haag FM.

Dat Volt in Den Haag niet aan de verkiezingen meedoet, wil niet zeggen dat Volt het later niet alsnog probeert. 'We gaan deze tijd aangrijpen om de jonge organisatie van Volt in Den Haag samen met jullie te versterken.' Zo gaan de evenementen en borrels van de lokale afdeling door. 'Ook hebben we nu de tijd om als Volt de stad Den Haag goed te leren kennen', schrijft het team van de Haagse Volt-afdeling.

Ruim 8.200 stemmen

De partij is opgericht in 2017 en heeft nu drie zetels in de Tweede Kamer en één zetel in het Europees Parlement. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen sleepte de partij in Den Haag ruim 8.200 stemmen binnen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.