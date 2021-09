Kreeftenbier van Kompaan brengt west en oost Den Haag samen

Oud-wethouder Marnix Norder (PvdA) in Spuigasten

Brouwerij Kompaan brengt oost en west Den Haag samen voor het ultieme Haagse biertje: kreeftenbier. ‘Kreeft in bier klinkt heel heftig’, zegt Jeroen van Ditmarsch van Kompaan. Maar dat valt reuze mee. Je moet alleen uitkijken dat het geen kreeftensoep wordt, vertelt hij in Haags Bakkie.

Zo’n zes jaar geleden proeft Jeroen voor het eerst Amerikaans kreeftenbier op een bierfestival in Rome. ‘Het was zo goddelijk lekker en ik vond het zo’n verrijking van het smaakpallet.’

Dus wil hij ook zo’n biertje maken, zeker in een stad als Den Haag, die zo verbonden is met zee. ‘Waarom hebben we dit nooit gedaan?, dacht Jeroen.

Samenwerking

Het plan lag een tijdje op de plank maar dit jaar kwam het er dan toch van. Zo’n samenwerking met de visserij gaat niet over een nacht ijs. ‘Daar ben je wat langer mee bezig.’ Kompaan gaat samenwerken met United Fish Auctions.

Daarvoor gaat hij samen met zijn mede-eigenaar richting Zeeland. Ze gaan mee met een kreeftenvisser. Jeroen verwacht een grote vissersboot, maar er kwam een heel klein sloepje aanvaren. ‘Dat had ik niet verwacht’, vertelt hij lachend. Met z’n vijven gaan ze de zee op. ‘De fuiken van de zeebodem trekken, legen en weer terugzetten. Heel idyllisch.’ Eenmaal op zee wordt het idee van kreeftenbier nog echter. ‘Als je eenmaal daar bent met de zilte lucht in je gezicht, gaat het alleen maar meer leven.

Running With Scissors

De gevangen kreeft ging de ketel in en burgemeester Jan van Zanen gaf zijn zegening voor de bijzondere samenwerking. Donderdagmiddag is het biertje Running With Scissors uiteindelijk gelanceerd bij de brouwerij op de Binckhorst.

Foto: Facebookpagina Kompaan