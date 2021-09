Den Haag Topsport wil verenigingen naar nationale titel helpen

Met de Olympische en Paralympische spelen achter de rug ligt de focus van de afdeling Topsport Den Haag van de gemeente weer volledig op de ondersteuning van topsportverenigingen in de stad. Binnen die ondersteuning wil de afdeling het roer omgooien, vertelt adviseur Wim Scholtmeijer. ‘Voorheen ging het vooral om de financiële ondersteuning, maar nu willen we echt weten: wat hebben ze nodig om op het hoogste niveau om de prijzen te strijden?’

Beachvolleybal, basketbal, hockey, atletiek: het is slechts een greep uit de 22 sporten die Haagse clubs op het hoogste landelijke niveau beoefenen. De stad doet het dus niet slecht, maar volgens Scholtmeijer kan er nog een tandje bij. ‘Als ik eerlijk ben zijn er te weinig sporten waarin we echt de beste zijn; qua prestatie valt er nog veel te winnen.’

Vaak heeft dat te maken met de begroting, geeft Scholtmeijer aan. ‘Maar Den Haag Topsport kan daar niet echt een rol in spelen. We zijn er echt voor de ondersteuning, maar we kunnen geen spelers of coaches gaan betalen. Het is aan de verenigingen zelf om die stappen te maken.’

Verantwoordelijkheid

Belangrijk vindt Scholtmeijer dat de Haagse topsport ook écht ‘een Haagse smoel’ heeft. ‘Het is een utopie om met volledig Haagse teams de titel te halen, maar als je een goede mix kan vinden van mensen uit de stad en toppers van buitenaf zou dat ideaal zijn.’

Maar het belangrijkste aan de Haagse topsport vindt Scholtmeijer misschien wel de functie binnen de sociale cohesie. ‘We willen dat het leeft in de stad en dat het mensen inspireert om zelf ook te bewegen. Daarnaast moet je het goede voorbeeld geven en een goede verbinding maken met de jeugd. Die verantwoordelijkheid heb je als topsporter, maar ook als vereniging.’