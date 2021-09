Dinand Woesthoff schrijft eerste kinderboek

Dinand Woesthoff heeft zijn eerste kinderboek geschreven: Sloddervos. Hij schreef het boek samen met Dore van Montfoort en het komt 28 september uit.

Sloddervos gaat over hoofdpersoon Rhona en speelt zich af in ons coronatijdperk. Rhona gaat op zoek naar de verborgen mythische wereld achter onze werkelijkheid en komt erachter dat die aan het afsterven is. En als die magische wereld van wezens en goden sterft, sterft de aarde en alles wat daarop leeft. En er is er maar een die beide werelden kan redden: RHONA, DE SLODDERVOS.

Het avonturenboek is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar en bedoelt om kinderen te leren om te geloven in zichzelf en in alles wat je ziet en niet ziet. Omdat niet alles verklaarbaar hoeft te zijn om waar te zijn.

De boekentrailer van Sloddervos

'Zoals Rhona erachter komt, dat het leven uit veel meer bestaat dan bewijsbare feiten, zo kom ik er zelf elke dag meer achter dat het ongrijpbare zo vaak veel belangrijker is voor mijn geluk, dan veel wat me werd geleerd en beweerd.

In Sloddervos draait het om de zoektocht naar verwondering, inspiratie en geloof in het grotere en dus in jezelf als onmisbaar onderdeel daarvan. Ik ben met de Bron en de Bron is met mij. Zo is het in ‘Sloddervos’ en zo is het voor ons allemaal. Of anders gezegd: The force is with you', zegt Woesthoff.

Woezel en Pip

De liefde voor kinderboeken begon bij Woesthoffs eerste vrouw Guusje Nederhorst. Zij bedacht de verhalen over Woezel en Pip. Zij overleed in 2004 aan de gevolgen van kanker. Met zijn huidige vrouw Lucy runt Dinand het bedrijf achter Woezel en Pip en hebben ze nu ook hun eigen uitgeverij voor kinderboeken.