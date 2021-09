Voormalig ministerie in Bezuidenhout moet niet worden gesloopt, vindt oud-wethouder Norder: ‘Het gebouw is echt iconisch’

IN BEELD: Dit is de winnaar van de PrinsjesHatfair

Het is een traditie in Den Haag: het Prinsjesfestival. In de week voor Prinsjesdag zijn er allerlei activiteiten in de stad die te maken hebben met de democratie en Prinsjesdag.

Zo schuiven zaterdagochtend bij het Prinsjesontbijt tientallen mensen aan. En ook de hoedjes mogen niet ontbreken tijdens de PrinsjesHatfair. Onze fotograaf Richard Mulder is erbij.

Elke dag is er wel iets te doen tijdens het Prinsjesfestival. Kijk hier voor het complete programma.

