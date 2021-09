IN BEELD: Dit is de winnaar van de PrinsjesHatfair

Voormalig ministerie in Bezuidenhout moet niet worden gesloopt, vindt oud-wethouder Norder: ‘Het gebouw is echt iconisch’

Sloop het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Bezuidenhout niet, maar verbouw het pand. ‘Het is echt een iconisch gebouw’, zo klinkt het pleidooi van oud-wethouder Marnix Norder (PvdA) in Spuigasten op Den Haag FM.

Bewoners en politiek hebben grote moeite met de bouw van vier torens op de plek van het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vlak naast treinstation Laan van NOI. De bewoners vinden dat zij tijdens de inspraakronde voor de gek zijn gehouden. De politiek twijfelt over de omvang van de nieuwbouw van 75 tot 125 meter hoog.

Maar niet alleen bewoners en gemeenteraadsleden tonen zich kritisch. Ook een landelijke monumentenorganisatie, het Cuypersgenootschap, wil dat het gebouw behouden blijft. ‘Met de sloop dreigt een waardevol bouwwerk van de internationaal bekende architect Herman Hertzberger en een schoolvoorbeeld van het structuralisme – een belangrijke stroming in de moderne architectuur – te verdwijnen’, vrezen zij.

‘Ik zou het altijd laten staan’

De oud-wethouder sluit zich aan bij die kritiek. ‘Dat gebouw is inderdaad echt iconisch. Ik heb het gebouw in de jaren tachtig nog gebouwd zien worden – zo oud ben ik alweer’, grapt hij. ‘Natuurlijk moet je het aanpassen aan deze tijd, dus een aantal ingrepen om makkelijk bij het station te komen. Maar ik zou het altijd laten staan.’

Volgens Norder is renoveren ook duurzamer dan slopen. ‘Ik zou het niet slopen in de tijd van hergebruik van materialen en circulair bouwen. Je kunt altijd veel beter een gebouw laten staan en opknappen, dan dat je al dat beton en cement sloopt – al die Co2 die daarvoor verloren is gegaan en in de lucht is gekomen, nog een keer moet doen bij het nieuwe gebouw dat je neerzet – dus duurzaam is het zeker niet.’

Verbouwen tot kluswoningen

Norder is in 2014 vertrokken als wethouder van stadsontwikkeling. Na zijn wethouderschap richt hij Steenvlinder op, een onderneming die werkt aan betaalbaar wonen door particulieren te ondersteunen bij zelfbouw en transformatie van gebouwen.

Dat ziet Norder met het voormalige ministerie ook wel zitten: ‘Ik zit in deze business en ik zou heel graag dat gebouw verbouwen tot kluswoningen.’ Zijn wens heeft hij niet bij het stadsbestuur uitgesproken: ‘Het is verkocht door de Rijksgebouwendienst, er zit een eigenaar op. Dus ik laat het lekker bij degenen die er verantwoordelijk voor zijn, want anders ga ik via een zijdeurtje bemoeien met de politieke afwegingen. Laat ze dat lekker zelf doen. Er zit een prima college, die kunnen dat heel goed zelf.’

