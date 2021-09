Zaterdag Live: Bronovo behouden?

In de uitzending van Zaterdag Live van zaterdag 18 september 2021 richt het programma zich in het stamtafelgesprek op het behoud van Bronovo. Gasten aan tafel zijn: Leo Smits (stichting Houd Bronovo Open), Chris Oomen (investeerder Bronovo), Comité Park Bronovo en Kavish Partiman (fractievoorzitter CDA). De uitzending is om 18.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM.

De geschiedenis van het Bronovo gaat terug naar 1865 met de oprichting van het ziekenhuis. De fusie in 1972 tot stichting Bronovo-Nebo en de fusie in 2015 met Medisch Centrum Haaglanden tot Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo zouden moeten zorgen voor efficiëntere en betere zorg. Eind 2018 raakte bekend dat het Bronovo gefaseerd zal sluiten en uiterlijk 2024 dicht zal gaan.

Het bevallingscentrum is al verdwenen en het ziekenhuis is omgevormd tot een weekziekenhuis met alleen de mogelijkheid tot planbare zorg, poliklinische behandeling, zwangerschapscontrole, bloedprikken en radiologie. De spoedeisende hulp en de huisartsenpost zijn daarbij al verplaatst naar het HMC Westeinde en het HMC Antoniushove.

In de regio Den Haag zijn als gevolg van de sluitingsplannen verschillende partijen gekomen met plannen voor de toekomst van het Bronovo. De een voor behoud van het ziekenhuis, de zorg zal bij sluiting volgens hen dan ook minder toegankelijk zijn voor een groeiende vergrijzende bevolking. De andere voor sloop en nieuwbouw, omdat ze niet meer achter de effectiviteit van het ziekenhuis staan. De functie van deze nieuwbouw is afhankelijk van het bestemmingsplan bepaald door de gemeente. Het gebied heeft op dit moment een zorgbestemming en het is niet zeker of deze zal verdwijnen en een woonbestemming zal krijgen.

Een bod voor overname door Chris Oomen en daarmee behoud van het ziekenhuis is door het bestuur van HMC afgeslagen. De winst die ze uit de verkoop met sluiting als gevolg zullen halen, is bedoeld om in het HMC Westeinde te investeren. Dit om hier de zorgcapaciteit te vergroten. De vraag die ons rest is of het ziekenhuis dan ook daadwerkelijk gaat verdwijnen en/of het zorgaanbod dan ook zal wordt gecompenseerd. Wat is het toekomstige bestemmingsplan, wat komt er voor terug en in hoeverre worden in deze plannen de zorgbehoeften van de omliggende bewoners vervuld?