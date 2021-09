Nog geen doorbraak in formatie bereikt; partijen praten over acht dagen verder

ADO-hart van Lex Immers huilt: ‘Ga die club redden’

Zaterdagmiddag even na half vier. Lex Immers start met Scheveningen aan de wedstrijd tegen Katwijk. Langs de lijn staat zijn maatje Thomas Verheydt. Het tweetal krijgt op sportpark De Krom van voorbijgangers veel vragen over ‘hun’ ADO Den Haag. Hoe moet het nu verder? Gaan ze het halen? Hoe beleven jullie het?

Door: mediapartner Omroep West

Katwijk trekt die middag aan het langste eind (3-1). Na afloop reageert Immers voor de camera. ‘Moet ik echt heel eerlijk zijn? Ik heb een tattoo op mijn rug van ADO, heel diep van binnen huilt mijn hart, maar aan de andere kant denk ik ook: wij hebben het wel zelf gedaan de afgelopen jaren’, zegt Immers. ‘Zonder direct iemand de schuld te geven. Dat is allemaal gecreëerd en het is heel langzaam bergafwaarts gegaan.’

Hij vervolgt: ‘Ik sprak deze week met wat jongens en dan zeg ik ook: straks win je van Jong PSV en een paar dagen later kan je die punten weer inleveren. Dan denk je ook krijg de tering. Dat is doodzonde. Hak gewoon een knoop door, ga die club redden en zet jezelf er voor in. Ik zit er niet bij, ik weet niet hoe de gesprekken verlopen, maar maak eens een keuze.’

‘Als je van ADO houdt, stap je toch gelijk in’

Voor ADO Den Haag staat 15 oktober met stift omringd in de agenda, dan moet de Haagse club een sluitende begroting bij de KNVB overleggen, anders wordt licentie ingetrokken. ‘Of ADO na 15 oktober nog bestaat? Voor mijn gevoel zeg ik nu nee, omdat ik totaal niks hoor over een reddingsplan’, zegt Immers resoluut.

‘Waarschijnlijk zal je op 14 oktober horen dat ADO gered is, maar waarom kan dat dan niet eerder? Als je van een club houdt, dan stap je er toch gelijk in. Misschien denken mensen aan de lange termijn en zien ze dit seizoen als verloren, maar dat is doodzonde en het is jammer dat het zover moet komen.’