Tweede deel van documentaireserie Força Koeman: ‘Zoals we hem laten zien, is hij écht’

‘We wilden dat hij deze keer nóg meer van zichzelf liet zien.’ Het langverwachte tweede seizoen van de documentaire Força Koeman, over het leven van Ronald Koeman als trainer van Barcelona, is uitgekomen. Volgens producent Jop Goslinga staat de kijker een paar spannende momenten te wachten. Bij Haags Bakkie vertelt hij over de zware druk op de trainer en een persoonlijk dilemma.

Blijdschap, zorgen en het familieleven; Jop heeft alle hoogte- en dieptepunten van de welbekende trainer mogen aanschouwen. Of het eindresultaat een realistische weergave is? ‘Ja, zo is hij echt. Mensen hebben vaak al een beeld van iemand die zo bekend is, dus het is de kunst om iets te laten zien wat ze nog niet kennen.’

Stellig

Ook naar aanleiding van de eerste serie werd die openheid vooraf met Koeman besproken. ‘We vroegen of hij het mooi vond wat we tot nu toe hadden gemaakt en of hij eventueel door zou willen gaan. We wisten wel dat hij dan nóg meer van zichzelf moest laten zien – niks shockerends of zo – maar je wil de kijkers ook iets kunnen geven. Dat vond hij een goed idee.’

De trainer zou hierbij hebben aangegeven dat hij zo veel mogelijk van zijn leven wilde delen. ‘Barça zat op dat moment in een diep moeras, zegt Jop. ‘We vroegen hem of hij het nog even aan wilde kijken, maar hij wilde ook die dieptepunten laten zien en daar was hij heel stellig in. Hij stond er op een goede manier in.’

Ontslagen

De druk op schouders van Koeman wordt in de documentaireserie goed zichtbaar gemaakt, geeft Goslinga aan. ‘Als het goed gaat met de club, is dat eigenlijk niet zo bijzonder meer. Maar één slechte wedstrijd brengt zijn positie al in gevaar.’

Dit spanningsveld zorgde bij Jop voor een innerlijke tweestrijd. ‘Je leeft eigenlijk in twee parallelle werelden’, zegt hij. ‘Aan de ene kant zou voor de serie niet verkeerd zijn als hij ontslagen werd. Aan de andere kant denk je: het zál toch niet gebeuren? Dat zou zo onterecht zijn.’

Nuchter

Door het maken van de serie is ook Jop de trainer in een ander licht gaan zien. ‘Van een afstand denk je: wat een rijkdom. Hij heeft een geweldig leven en werkt met de beste spelers, wat is er eigenlijk mis? Dat blijkt dan nog best wel wat te zijn. De druk is immens en zijn familie leeft ontzettend mee. Zij zitten in een soort van ondergeschikte rol en moeten daar ook maar mee kunnen dealen.’

De meningen over de authenticiteit van het tweede deel van Força Koeman komen verdeeld binnen. ‘De één vindt het zeker geen gelikte pr-documentaire, de ander twijfelt niet aan de betrokkenheid van zijn management. Ik sta daar zelf wat nuchterder in, ik zou zeggen: kijk de serie en kijk hoe echt iets aanvoelt. Dat is voor iedereen persoonlijk.’