Het Woordenrijk terug op de radio

Literatuurprogramma Het Woordenrijk is terug op Den Haag FM met verhalen, gedichten en gesprekken met Haagse schrijvers.

Zondagavond 20:00 is vanaf weer het tijdstip voor gedichten en verhalen op Den Haag FM. Na een corona-podcast-reeks, een vanuit huis opgenomen voordrachtenreeks en een zomerstop keren we zondagavond weer live vanuit de studio terug met ons boekenprogramma. Naast presentator Ricco van Nierop zit vanavond dichter Anne-Tjerk Mante als mede-presentator, maar ook in zijn rol als zanger, want voor zijn bijdrage neemt hij zijn gitaar mee. We bellen met boekencurator Corina Maduro die ons ook dit seizoen weer van goede boekentips zal voorzien. Tevens starten we een nieuwe reeks, Het Gedicht van de Week, waarin een kwartet aan Haagse dichters elkaar afwisselt met actuele poëzie. Edith de Gilde trapt de reeks af, zij treedt al weer geregeld op, zoals vorige week in Bezuidenhout en vanmiddag op Oud Eik en Duinen. Ook voor de Haagse literaire agenda voor de komende week, ben je bij Het Woordenrijk aan het juiste adres.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en is een productie van het Haags Dichtersgilde en werd in 2012 door dichter Harry Zevenbergen opgestart.