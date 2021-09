Lil Nax X en WIES in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Lil Nax X en WIES (foto).

Lil Nax X brak twee jaar terug door met de zomerhit ‘Old town road’, een duet met Billy Ray Cyrus en daarmee een soort mash-up tussen country en hiphop. Op zijn dit weekend verschenen debuutalbum staat vooral hiphop en pop, maar ook de dochter van Billy Ray doet mee (Miley). In de live-uitzending vanavond hoor je dat duet, net als een track van de debuutplaat van de Nederlandse band WIES van zangeres Jeanne Rouwendaal.

Meer nieuwe releases zijn er van The War on Drugs, Emeli Sandé, Durand Jones, James Vincent McMorrow, Melissa Etheridge, José Gonzalez, Merol, Placebo, Claw Boys Claw en James Blake. Tevens aandacht voor punkrock van Amyl & The Sniffers en Tape Toy.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).