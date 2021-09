Tweede deel van documentaireserie Força Koeman: ‘Zoals we hem laten zien, is hij écht’

Marcel Verreck: ‘Kaag geëuthanaseerd door ChristenUnie, Bijleveld wilde zichzelf niet evacueren uit Den Haag’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij het vertrek van de ministers Sigrid Kaag en Ank Bijleveld.

‘Het ministerschap van Kaag werd geëuthanaseerd door de ChristenUnie, die daar toch in principe tegen is, maar de Bijbelse waarden werden even ingeruild voor de aloude prairiewet: oog om oog, tand om tand. Sigrid had iets te veel lelijke woorden over Segers en zijn kornuiten gezegd. Ank Bijleveld van Defensie wilde zichzelf aanvankelijk niet evacueren uit Den Haag, maar een dag later kwam toch besef dat ook zij beter kon wieberen. Nog best snel voor een CDA’er, die hebben tegenwoordig veel meer tijd nodig om te begrijpen waar het om draait. En vooral ook waar het heen moet’, aldus de columnist.