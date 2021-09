Bewonersplatform pleit voor status gemeentelijk monument voor voormalig ministerie in Bezuidenhout

Bewonersplatform werkgroep SoZaWe wil dat het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Bezuidenhout een gemeentelijk monument wordt. Daarmee wil ze het gebouw voor sloop behoeden. Liever ziet men dat het huidige pand herontwikkeld wordt.

'Het behoud van het gebouw, dat al opgenomen is in de gemeentelijke lijst van de honderd belangrijkste gebouwen van na 1965, wordt ernstig bedreigd door de voorgenomen planontwikkeling in het kader van de Structuurvisie CID', schrijft met aan het stadsbestuur.

Het voormalig ministeriegebouw aan de Anna van Hannoverstraat staat op de nominatie om gesloopt te worden. Het is de bedoeling dat het ministerie plaats maakt voor vier torens met daarin onder meer 1200 woningen.

'Het gebouw, ontworpen door de architect Herman Herztberger, is een van de iconen van het Structuralisme, een specifiek Nederlandse architectuurstroming die een prominente plaats op de Haagse architectuur staalkaart verdient', vindt de werkgroep. Ze wijst daarbij in haar brief op de plannen van de architect om het pand om te kunnen bouwen tot woningen .

Oud-wethouder Marnix Norder (PvdA) sprak zich dit weekend uit als tegenstander van de sloopplannen. 'Het is echt een iconisch gebouw', zei hij in het radioprogramma Spuigasten.

