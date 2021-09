Haagse jongeren gaan in gesprek over dilemma’s rondom de coronavaccinatie

Haagse jongeren gaan vanavond in de centrale bibliotheek aan het Spui opnieuw in gesprek over dilemma’s rondom de coronaprik. De live talkshow is tussen 18.00 en 19.30 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM.

Wat heb jij ervoor over om het leven te lijden zoals jij dat wilt? Laat je je prikken en ben je dan vrij? Of heb je twijfels? Dat zijn de vragen waarover jongeren zullen praten in de live talkshow.

Het programma is een samenwerking van Den Haag FM en de gemeente Den Haag en wordt gepresenteerd door Nicolette Krul.

