Moerwijk Coöperatie wint Ab Harrewijn Prijs 2021: ‘Het is een waanzinnige erkenning’

De Moerwijk Coöperatie heeft de Ab Harrewijn Prijs 2021 gewonnen. Neo de Bono mocht dit weekend de prijs in ontvangst nemen in de Pauluskerk in Rotterdam. ‘Het is een geweldig mooie erkenning voor het werk wat we doen en verzetten. Ik was er een beetje stil van. Het is een waanzinnige erkenning.’

'De jury heeft bewondering voor de manier waarop de relatief kleine organisatie drie insteken probeert te combineren: bewonersorganisatie, bewonersplatform en bewonersbedrijf. De wijk vertegenwoordigen naar buiten toen, zaken onderling bespreekbaar maken en waar mogelijk de oplossingen ook zelf uitvoeren', valt in het juryrapport e lezen. 'Als een soort Baron van Münchhausen probeert Moerwijk Coöperatie de wijk aan de eigen haren uit het moeras te trekken. Dat vinden we als jury bewonderens- en dus ook prijswaardig.'

'Wij zijn echt een van voor en door bewonersorganisatie. We zijn niet alleen van het lullen, maar ook van het poetsen. We doen ook echt wat en nemen het voortouw of zijn er een partner in', zegt een trotse De Bono. 'Als dat gezien wordt is supergaaf. De coöporatie heeft de prijs gekregen, hij is voor ons als collectief. Het is een erkenning voor bewoners.'

Bij de erkenning hoort ook een geldprijs met een waarde van 5000 euro. Men moet nog besluiten hoe dat gaat worden besteed. 'Zo hoort dat bij een coöperatie.'

Moerwijk Coöperatie wint Ab Harrewijn Prijs 2021! 🥳@neodebono van de @moerwijkcoop in Den Haag is winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2021. Dit maakte de jury bekend tijdens een bijeenkomst in de Rotterdamse Pauluskerk op zaterdag 18 september. pic.twitter.com/lpE5O0oyA7 — MoerWIJk Coöperatie (@MoerwijkCoop) September 18, 2021



Ab Harrewijn