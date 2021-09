Spoorcourt Bezuidenhout weer open na make-over en is nu Dreamcourt

Er kan weer gesport worden op het basketbalplein aan het Jan van Riebeekplein in Bezuidenhout. Het veld is weer open nadat het een make-over heeft gekregen. Op het veld is een schildering aangebracht door mural-artisten Joram Roukes en Shon Price.

Het veld is nu een Dreamcourt geworden, bedoeld om een positieve impuls te geven aan buurten en wijken die dat nodig hebben. ' DreamCourts heeft als missie veilige en aantrekkelijke gemeenschappelijke plekken te creëren door middel van het beschilderen van outdoor basketbalvelden. ' Het vernieuwde Spoorcourt bij Den Haag Centraal is vrijdag officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde met een basketballshow.

Sportwethouder Hilbert Bredemeijer (CDA): 'Sporten kan weer volop. Samen sporten is gezond en ook gewoon gezellig. Op dit mooi ontworpen basketbalveld in Bezuidenhout kun je elkaar ontmoeten, een driepunter scoren én je laten inspireren door ons team in de eredivisie van het basketbal, die speelt in de Sportcampus in het Zuiderpark. Met dit veld leggen we allemaal verbindingen en dat is precies waar sport om draait.'