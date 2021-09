Aanrijding Randstadrail met auto op Pisuissestraat

Op de Pisuissestraat is vanochtend een auto in botsing gekomen met Randstadrail 3 richting Loosduinen. De auto kwam op de kruising klem te zitten tussen de tram en een verkeerspaal.

Het incident gebeurde even over negen uur vanochtend. De bestuurder van de auto is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken.

Brandweer en politie hebben de smart met gemeentelogo’s van het spoor kunnen halen. Tram 3 kent enige vertraging op haar route.

Tram 3 rijdt met vertraging. — HTM Personenvervoer (@HTM_Reisinfo) September 21, 2021

Foto: Regio 15