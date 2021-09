Gewonde (28) bij steekpartij Da Costastraat, politie zoekt nog naar verdachte

In het Zeeheldenkwartier is maandagavond een 28-jarige man gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de verdachte weet mediapartner Omroep West.

De politie kreeg rond 21.30 uur melding van een incident aan de Da Costastraat. Er zou sprake zijn geweest van een ruzie tussen twee mannen welke uitmondde in een vechtpartij, waarna een vrouw een man zou hebben gestoken. Dat wordt nog onderzocht. De straat werd enige tijd afgezet voor onderzoek.

Foto: Regio 15