Jongeren over vaccineren: ‘Er ontstaat verdeeldheid in de maatschappij: ben je wel of niet gevaccineerd’

Ondanks een inmiddels uitgebreid vaccinatieprogramma is het coronavirus na ruim anderhalf jaar nog steeds onder ons. Is dat reden om te twijfelen aan het beleid? En welke risico’s brengt het vaccin met zich mee? Deze en meer prangende vragen stellen Haagse jongeren maandagavond in een tweede uitzending over vaccineren, gemaakt door Den Haag FM in samenwerking met de gemeente. Hier gaan zij in gesprek met artsen en met elkaar.

‘Ik kijk minder naar persconferenties omdat ik denk dat Mark en Hugo zelf niet weten waar ze het over hebben, dat geeft me geen veilig gevoel’, geeft Frandjescka uit het publiek aan. ‘Op basis daarvan wil ik geen keuze maken die van invloed is op mijn lijf.’

‘Ook ik kijk geen persconferenties meer.’ Ondanks dat Thymen (18) zich – zonder te twijfelen – heeft laten vaccineren, begrijpt hij dat het vertrouwen in de politiek is gekelderd. ‘Al denk ik wel dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen het beleid van de overheid en wat de medische wereld erover zegt. Het beleid kan elke twee weken veranderen, maar ik denk dat de tendens binnen de wetenschap vrij stabiel is gebleven. Ik ben zelf natuurlijk geen arts, maar ik heb aan die kant wel veel consensus gezien, terwijl er bij de overheid sprake is van veel onduidelijkheid en warrigheid.’

‘Persconferentie lijkt net een kleuterklas’

Delon, reflectiecoach en jongerenambassadeur, haakt hierop in. ‘Bij zo’n persconferentie lijkt het net een kleuterklas. Ik hoor steeds meer dingen die zorgen voor onzekerheid, maar vrij weinig over oplossingen. Waar werken we nou precies naartoe? Het lijkt inderdaad alsof ze niet weten wat ze aan het doen zijn, maar ze hebben de specialisatie ook niet. Ik vraag me af of ze wel goed geïnformeerd worden.’

Volgens Lee (23) is de kritiek op de overheid inmiddels te persoonlijk geworden. ‘Mark en Hugo worden ook maar het podium opgestuurd om te zeggen wat we moeten doen, maar zij zitten niet zelf in een laboratorium om het voor ons uit te vinden. Ik ben het zeker niet eens met alle keuzes die ze maken, maar we moeten het niet per se bij die twee neerleggen. Zij vinden het waarschijnlijk ook niet leuk, maar het is nou eenmaal hun baan. Dan kan je er wel iemand anders neerzetten, maar die gaat ons hetzelfde vertellen.’

Bijwerkingen

Felicia sprak in de eerste uitzending al haar twijfels over het vaccin uit, nadat geruchten rondgingen dat je er onvruchtbaar van zou kunnen worden. Die twijfel is nog niet weggenomen. ‘Ik snap niet waarom ik het gelijk zou moeten geloven als iemand zegt dat deze bijwerking niet bestaat.’

Kan je onvruchtbaar worden van het vaccin?

Naomi, huisarts in opleiding: ‘Tot dusver is er absoluut geen reden om aan te nemen dat het vaccin invloed heeft op de vruchtbaarheid. In het begin worden geen mensen in onderzoeken meegenomen waarbij je een hoger risico verwacht. Hier vallen ook zwangere vrouwen onder. Als mensen horen dat deze groep niet is meegenomen, is het logisch dat de angst erover groeit. Inmiddels weten we steeds beter wat de korte termijngevolgen zijn, maar om te weten wat er in de toekomst wel of niet gebeurt hebben we tijd nodig. Belangrijk om te zeggen is denk ik dat het niet gaat om vaccineren ten opzichte van niks. Het gaat om vaccineren tegenover de kans om corona te krijgen en de lange termijneffecten daarvan weten we ook nog niet precies.’

Leoni, basisarts coronaprogramma bij de GGD, sluit zich hierbij aan. ‘We spreken veel over de lange termijneffecten van het vaccin, maar ik hoor bijna niemand over de eventuele lange termijneffecten van het coronavirus. We willen ons altijd baseren op wetenschappelijk onderzoek, dus écht honderd procent zeker iets weten doen we zelden. Maar als we kijken naar andere vaccinaties die in de basis lijken op de coronavaccinatie, dan weten we dat die niet schadelijk zijn voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Deze bijwerking valt dus niet te verwachten. Daarbij is het vaccin zelf maar kort in het lichaam aanwezig. Nadat je afweersysteem is getraind, breekt je lichaam het weer af.’

Informatievoorziening

Joy (17) viel onder een kwetsbare groep, waardoor zij in contact stond met artsen die haar de informatie gaven om een gegronde beslissing te kunnen maken over het vaccin. ‘Ik heb het geluk gehad dat ik die bronnen tot mijn beschikking had, maar ik denk dat er iets van een website of app moet komen voor mensen die nog veel vragen hebben.’

Waar haal ik mijn benodigde informatie vandaan?

Naomi: ‘Misschien ligt hier wel een rol voor ons als huisarts. Maar er is bijvoorbeeld ook de website thuisarts.nl, waar al het medisch jargon is uitgewerkt in duidelijke taal. Je vindt er de protocollen van het Nederlands Huisartsen Genootschap bij alle soorten ziektes en kwaaltjes, maar ook bij corona. Die eerste stap kan je al zetten, maar mocht je willen weten of je je bijvoorbeeld met een allergie wel kan laten vaccineren, zou ik een afspraak maken met je huisarts. Vanuit daar kom je mogelijk in contact met andere specialisten, mocht dat nodig zijn. Dat is dus altijd goed om te doen, maar dat de informatievoorziening beter kan, ben ik het wel mee eens.’

Lee reageert verrast: ‘Ik wist helemaal niet van die website, terwijl ik wel oprecht geïnteresseerd ben in meer informatie. Ik denk dat de overheid ook meer van dit soort bronnen aan moet dragen, zodat mensen weten waar ze terecht kunnen. Veel mensen weten dit nu niet en die onwetendheid maakt de drempel om je te laten vaccineren denk ik alleen maar hoger.’

Verdeeldheid

Felicia merkt binnen haar vriendengroep weinig verdeeldheid als het gaat om het vaccin, maar dat er in de maatschappij wel sterk onderscheid wordt gemaakt. ‘De focus ligt niet meer op of je corona hebt of niet, maar of je wel gevaccineerd bent of niet.’

Zorgt het vaccin voor verdeeldheid in de samenleving?

Thymen: ‘Waar ik studeer heerst over het algemeen de consensus dat mensen zich laten vaccineren, dat sceptische zie je niet zo terug. Maar er zijn nog steeds mensen die het niet doen. Als mensen nu een feestje geven vragen ze soms aan zij die niet gevaccineerd zijn of ze zich kunnen laten testen. Dat vraag ik zelf ook, omdat het toch een iets veiliger gevoel geeft, maar er zijn mensen die het echt niet willen doen. Dan houdt het voor mij daar ook op. Nu gaat dit om mijn persoonlijke feest achter de voordeur; ik begrijp dat het ingewikkelder is als je het breder trekt, dus bij een evenement bijvoorbeeld. Op grote schaal mensen weigeren is natuurlijk iets heel anders dan een groep van tien man.’

Delon: ‘Die verdeeldheid in de samenleving zit hem denk ik in het vertrouwen in de overheid; sommigen zijn heel sceptisch en zijn geneigd alles te geloven wat ze horen. Anderen zeggen weer vanuit een soort holistische overtuiging: ik vertrouw op mijn eigen gevoel en lichaam, dus ik heb het vaccin niet nodig. Het gaat denk ik om de eigen levensovertuiging.’