Krulspelden in en make-up op: mbo’ers stylen ministers en Kamerleden voor Prinsjesdag

Zonder make-up en met het haar nog in de war komen de vrouwelijke Tweede Kamerleden en ministers binnen in een kapsalon op de Denneweg in Den Haag. Het is een jaarlijkse traditie dat mbo-leerlingen de make-up en het haar verzorgen van de bewindslieden. Daarnaast staat Prinsjesdag dit jaar in het teken van de vitale beroepen.

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (D66) laat zich graag onder handen nemen door deze vakmensen. ‘Dit is een jaarlijkse traditie en op deze manier kunnen we laten zien wat voor fantastische vakmensen we hebben in Nederland’, zegt ze tegen mediapartner Omroep West.

Anne Kuik (CDA) is al bijna klaar en is erg tevreden met haar look voor Prinsjesdag. ‘Wow, het is echt heel mooi geworden. Maar kan ik nog wel mijn taartje eten? Of gaat de lipstick er dan af?’, vraagt ze lachend. ‘Over het mbo wordt wel eens gesproken van “hoog” en “laag” en dat is echt onzin. Dit zijn allemaal vakmensen. Dit is een vakvrouw!’, zegt ze, terwijl ze wijst naar Esmé Hemmes, de visagiste.

Kamerlid Jeanet van der Laan (D66) wil absoluut niet dat haar haar te stijf wordt. ‘Het moet wel een beetje losjes blijven hoor, niet te stijf, zo ben ik niet.’ Op de vraag waarom ze hier haar make-up en haar laat doen is ze heel duidelijk: ‘Ik vind het mbo echt het hart van onze maatschappij. Ik heb heel lang les gegeven aan mavo-leerlingen, die gaan vaak naar het mbo. Ik steek ze graag een hart onder de riem en ik heb er alle vertrouwen in dat ik er vandaag heel mooi bij loop.’

Haar, make-up, taart en bloemen

Ook de taartjes die worden uitgedeeld zijn gemaakt door een leerling-patissier. Minister Van Engelshoven twijfelt nog of ze er wel één moet nemen, want ze is aan de lijn.

Als alle bewindslieden klaar zijn mogen ze kiezen uit een boeket of corsage, uiteraard ook gemaakt door een leerling-bloemist. Anne Kuik heeft moeite met deze keuze. ‘Die corsage is mooi zeg! Maar ik kies toch voor het boeket, ik vind ze zo tof!’