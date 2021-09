Haagse jongeren in gesprek over dilemma’s rondom de coronavaccinatie

LIVEBLOG – Prinsjesdag opnieuw met aangepast programma, publiek en demonstraties in de binnenstad

Door de coronamaatregelen gelden er ook dit jaar beperkingen rond Prinsjesdag. Rondom de Grote Kerk zijn voor het tweede jaar op rij zwarte schermen geplaatst, er is politie op de been en publiek wordt gevraagd Prinsjesdag thuis te volgen. Op Den Haag FM houden Nicolette Krul, Pim Markering, Bas Muijs en Ivar Lingen je op de hoogte van Prinsjesdag 2021.

In de Grote Kerk heeft de bel geklonken. Jan Anthonie Bruijn (VVD), de voorzitter van de Eerste Kamer, heeft stipt om 13.00 uur de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal geopend.

Demissionaire kabinet

Ook de ministers uit het demissionaire kabinet zijn aanwezig bij de gezamenlijke vergadering van beide Kamers. Minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat) lijkt de enige afwezige te zijn dit jaar: op initiatief van D66 wordt sinds 2019 een designated survivor aangewezen.

Coronademonstratie op Plein: 'Schaam je kapot!'

Zo'n 150 mensen demonstreren dinsdag aan het begin van de middag tegen de coronamaatregelen van het demissionaire kabinet. Dat meldt mediapartner Omroep West . Met name de QR-code die vanaf komende zaterdag op meer plekken wordt verplicht, stuit op verzet. 'Schaam je kapot!', roepen demonstranten – onder meer medestanders van Willem Engel – tegen de politie.

Een minderjarige jongen staat tussen de protestanten op het Plein. Hij heeft er bewust voor gekozen om zich niet te laten vaccineren. 'Nu word ik buitengesloten. Ik vind het niet eerlijk dat mijn leven wordt beperkt', zegt hij. Een vrouw is van mening dat de kans heel klein is dat je vanwege corona wordt opgenomen in het ziekenhuis. 'Die QR-code invoeren is een te grote maatregelen', vindt zij.

Demonstranten onaangekondigde demonstratie proberen van Plein DH af te komen. Worden tegengehouden door politie en ME. @omroepwest pic.twitter.com/ShMMJfFMzB — mariët overdiep (@overdiepm) September 21, 2021



Publiek in binnenstad

Ondanks het verzoek om niet naar de stad te komen is er in de binnenstad aardig wat publiek te vinden op de route die Kamerleden afleggen naar de Grote Kerk. Ook bij Paleis Noordeinde is aardig wat publiek verzameld. Men kijkt daar naar het vertrek van het Koningspaar, zij zullen per auto naar de Grote Kerk rijden.

Kamerleden naar Grote Kerk

Eerste en Tweede Kamerleden zijn rond de lunch vertrokken richting de Grote Kerk. Zij worden daar om 13.00 uur verwacht voor de start van de Verenigde Vergadering. Willem-Alexander of Máxima vertrekken een kwartier later vanaf Paleis Noordeinde naar de kerk.

Poseren als Willem-Alexander of Máxima

Rond het middaguur wordt het steeds wat drukker in het centrum van Den Haag. Bij de Grote Kerk is een decor geplaatst van de balkonscène op Paleis Noordeinde. Oranjefans kunnen, en gaan, gewillig op de foto meldt mediapartner Omroep West .

Gluren bij Grote Kerk

Bij de Grote Kerk is 'vrij weinig' te zien, ziet verslaggever Pim Markering vlak voor de lunch. Dit doordat er rond de kerk zwarte schermen staan. Op die manier wordt het geen evenement waar publiek kan kijken. 'Ik heb hier toch een plekje waar ik wat kan zien', vertelt een vrouw terwijl ze door de hekken gluurt.

Prinsjesdag 2021. Meer politie dan publiek. Alle wegen rondom de Grote Kerk zijn afgesloten met hoge hekken. #Prinsjesdag2021 #DenHaag @DenHaagFM pic.twitter.com/FGmvTSKs6e — Pim Markering (@PimMarkering) September 21, 2021



Johan Vlemmix

'Je moet hier gewoon bij zijn', vertelt Johan Vlemmix op Den Haag FM. De Oranjefan is elk jaar in Den Haag te vinden op Prinsjesdag, speciaal voor de feestelijke dag is hij vanuit Limburg naar onze stad gekomen in de hoop bij Paleis Noordeinde toch even te kunnen zwaaien naar de koning. Per auto zullen koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar de Grote Kerk gaan. Er is dit jaar opnieuw geen rijtoer.

'Ik laat het maar op me afkomen'

Hanneke van der Werf maakt vandaag Prinsjesdag voor het eerst mee als D66-Kamerlid. 'Ik laat het maar op me afkomen vandaag', zegt ze in Haags Bakkie in gesprek met Nicolette Krul. De Kamerleden worden om 12.45 uur verwacht in de Grote Kerk om daar de Troonrede van de koning aan te horen.

Prinsjesdag is traditiegetrouw de dag van de hoedjes, Van der Werf heeft echter gekozen voor een haarband. Haar collega Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) heeft gekozen voor een thematische outfit met een gekapte boom als hoge hoed. 'Bomen kunnen niet naar het Malieveld komen om te protesteren tegen biomassa, asfalt en de bio-industrie. Het is aan ons om ze te beschermen. En daarom zeg ik: kappen met kappen', zegt ze in een video.

Kappen met kappen! Dat is het thema van de outfit van @EstherOuwehand deze #Prinsjesdag. We hebben onze bomen nodig. Voor de dieren, voor schone lucht, om de opwarming van de aarde tegen te gaan en dus ook voor onze kwaliteit van leven. 🌲 Lees meer 👉 https://t.co/NYh4vluB03 pic.twitter.com/eAv5JDwQkE — Partij voor de Dieren (@PartijvdDieren) September 21, 2021



Prinsjesdagviering

Op de ochtend van Prinsjesdag vindt de jaarlijkse Prinsjesdagviering plaats in de Jacobuskerk. Met de viering willen deelnemende religies en levensbeschouwingen een positieve en bemoedigende boodschap aan bestuurders, politici en burgers geven.

Om 10.30 uur start de 22e #Prinsjesdagviering kijk mee via de livestream op https://t.co/UIcPi3JAWT met oa @MardjanSeighali — PrinsjesdagViering (@PrinsjesdagV) September 21, 2021



Burgemeester Van Zanen

'Het is bescheiden, maar het gaat gebeuren', zegt burgemeester Jan van Zanen (VVD) dinsdagochtend tegen mediapartner Omroep West . Wat hij wel jammer vindt, is dat voor het tweede jaar op rij alle festiviteiten niet doorgaan vanwege de nu geldende coronamaatregelen. En dat terwijl de anderhalvemeterregel vanaf aankomende zaterdag wordt verlaten. Kon Prinsjesdag op het laatste moment dan toch niet grootser doorgaan? 'Nee', antwoordt Van Zanen. 'Wij weten dit pas sinds heel erg kort geleden. Dat was niet te organiseren.'

Politie roept op: 'Kom niet naar Prinsjesdag' https://t.co/0XemsM5393 — Omroep West (@omroepwest) September 20, 2021



'Er is hier niks te zien'

Naast het advies van de gemeente om Prinsjesdag via de televisie te volgen heeft ook de politie eenzelfde advies gegeven. 'Er is hier niks te zien', zo zegt politiewoordvoerder Marije Kuiper tegen mediapartner Omroep West . 'Wie het wil zien, kan het beste thuis televisie kijken.'

Vandaag is het Prinsjesdag. Ook wij zijn weer aanwezig om de dag veilig en ordelijk te laten verlopen. Prinsjesdag is ook dit jaar aangepast en klein. Volg #prinsjesdag2021 online of op televisie pic.twitter.com/bNgaCCVqXk — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) September 21, 2021



Demonstraties

Twee groepen hebben aan de gemeente Den Haag doorgegeven dat ze daar dinsdag, op Prinsjesdag, willen gaan demonstreren. Op het Plein, naast het Binnenhof, staat een protest gepland voor meer vrouwen en meer diversiteit in de politiek. Bij het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer willen vertegenwoordigers van jongerenclubs demonstreren tegen het leenstelsel.

Studenten van verschillende organisaties protesteren op Prinsjesdag gezamenlijk bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer tegen het leenstelsel. Meerdere Kamerleden komen een praatje maken. Hier o.a. de heren van DENK en Jan Paternotte van D66. #Prinsjesdag2021 @DenHaagFM pic.twitter.com/RuV8wTNcJq — Pim Markering (@PimMarkering) September 21, 2021



In het centrum van de stad is ook een eenzame demonstrant tegen de QR-codes te vinden.

Een eenzame demonstrant in de binnenstad van DH. Het is hier rustig! @omroepwest pic.twitter.com/6ImWlMxLX4 — mariët overdiep (@overdiepm) September 21, 2021



Aangepast programma

Opnieuw zal er geen rijtoer zijn van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, ook is er geen balkonscène bij Paleis Noordeinde. Tevens zal de Troonrede worden voorgedragen in de Grote Kerk, dit omdat in de Ridderzaal niet genoeg onderlinge afstand kan worden gehouden.

Geen publiek

Er zal geen publiek aanwezig zijn bij de aftrap van het nieuwe politieke jaar, er staan dit jaar wederom hekken en schermen rondom de kerk. De gemeente Den Haag heeft gevraagd om op Prinsjesdag niet naar de stad te komen, de ceremonie is vanaf 12.00 uur op televisie (NPO1) te volgen.

De Protestantse Kerk Den Haag mag met de Grote Kerk @GKDH wederom gastheer zijn voor Prinsjesdag. Dat dit huis van de stad een bron van inspiratie mag zijn. #welkom #Prinsjesdag2021 — ProtestantseKerk-DenHaag (@Protestants070) September 21, 2021



Programma:

12.00 uur: Opstelling van de militaire erewacht bij de Grote Kerk en Kamerleden vertrekken vanaf de tijdelijke locaties van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer naar de Grote Kerk.

12.45 uur: De leden van de Tweede en de Eerste Kamer nemen plaats in de Grote Kerk. Namens het kabinet zijn alleen de ministers aanwezig.

13.00 uur: De voorzitter opent de Verenigde Vergadering.

13.15 uur: Vertrek per auto van Koning en het Koninklijk gezelschap van Paleis Noordeinde naar de Grote Kerk.

13.20 uur: Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en het Koninklijk gezelschap komen aan bij de Grote Kerk. In de Grote Kerk spreekt de Koning de Troonrede uit.

13.45 uur: Kamerleden keren terug naar hun eigen gebouwen.

15.00 uur: De minister van Financiën, Wopke Hoekstra (CDA), biedt het koffertje met daarin de Miljoenennota en Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan.

Tot aan het einde van de middag gelden er verkeersmaatregelen: in de straten rondom de Grote Kerk is het tot 17.00 uur verboden fietsen, bromfietsen en scooters neer te zetten en tram 16 rijdt om tussen de haltes Statenlaan en Buitenhof.

Op Den Haag FM houden Nicolette Krul en Pim Markering je van 10.00 tot 12.00 uur op de hoogte van Prinsjesdag 2021. Daarna zijn Bas Muijs en Ivar Lingen te horen in een gezamenlijk programma van Den Haag FM en Radio West.

