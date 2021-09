Speciale uitzendingen: volg Prinsjesdag bij Den Haag FM

Wil je niets van Prinsjesdag missen? Dan zit je bij Den Haag FM goed. Haags Bakkie staat vandaag van 10 tot 12 uur volledig in het teken van Prinsjesdag. Presentator Nicolette Krul ontvangt Oranjefan Albert van Ruitenberg, Tweede Kamerlid Hanneke van der Werf (D66) en mode-ontwerper Allan Vos. Verslaggever Pim Markering loopt op verschillende plekken in de stad rond. Luister via 92.0 FM of kijk naar de uitzending via het tv-kanaal van Den Haag FM.

Vanaf 12 uur word je in Muijs in de Middag bijgepraat in een gezamenlijke uitzending van Radio West en Den Haag FM. Bas Muijs en Ivar Lingen volgen de rijtour en bespreken de Troonrede van koning Willem-Alexander.

Online blijf je ook op de hoogte: via dit liveblog zet Rob Kemperman de belangrijkste feitjes op een rij.