Jongeren over vaccineren: ‘Er ontstaat verdeeldheid in de maatschappij: ben je wel of niet gevaccineerd’

Toch veel Prinsjesdagbezoekers ondanks oproep om niet te komen

Geen Koninklijke rijtour, geen balkonscène. Het moest bezoekers er van weerhouden om naar Den Haag te komen voor Prinsjesdag. Toch was het behoorlijk druk. Bij Noordeinde en rondom de Grote Kerk waar de troonrede werd voorgelezen, waren veel dagjesmensen. Daarnaast werd er op meerdere plekken gedemonstreerd.

Een dag voor Prinsjesdag deed de politie al de oproep om niet naar Den Haag te komen. ‘Er is hier niks te zien’, zei politiewoordvoerder Marije Kuiper tegen mediapartner Omroep West. ‘Wie het wil zien, kan het beste thuis televisie kijken.’ Dat zei ook burgemeester Jan van Zanen die sprak van een sobere Prinsjesdag.

Het weerhield veel mensen er niet van om toch naar het centrum van de stad te komen. ‘Het zonnetje schijnt, we hebben leuke mensen om ons heen en we staan vooraan op Noordeinde. Alleen jammer dat er geen balkonscène is’, zeggen twee dames uit Noord-Brabant.

Op Noordeinde was wel wat anders te beleven. Klein Prinsjesdag. Daar konden mensen gratis een rondje maken met een koets en liepen er uitgedoste vrouwen op stelten rond. Ook was oranjefan Johan Vlemmix weer van de partij. ‘Ze zeggen wel niet komen, maar aan de andere kant. Eigenwijs is ook wijs.’

Studenten van verschillende organisaties protesteren op Prinsjesdag gezamenlijk bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer tegen het leenstelsel. Meerdere Kamerleden komen een praatje maken. Hier o.a. de heren van DENK en Jan Paternotte van D66. #Prinsjesdag2021 @DenHaagFM pic.twitter.com/RuV8wTNcJq — Pim Markering (@PimMarkering) September 21, 2021

Naast de dagjesmensen waren er meerdere demonstraties. Op het Plein waren mensen ontevreden over de coronamaatregelen en bij het tijdelijke Tweede Kamergebouw stonden studenten te protesteren tegen het leenstelsel.

Demonstranten onaangekondigde demonstratie proberen van Plein DH af te komen. Worden tegengehouden door politie en ME. @omroepwest pic.twitter.com/ShMMJfFMzB — mariët overdiep (@overdiepm) September 21, 2021

Voor Pieter Grinwis was het een hoe dan ook een bijzondere dag. Vorig jaar was hij nog raadslid in Den Haag, nu is hij lid van de Tweede Kamer. ‘Het is een voorrecht om deze dag, het feest van de democratie, zo te beleven’, zegt hij.